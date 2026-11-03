Pedro Rosemblat reveló que le “robaron” la tiara de novia a Lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sellaron su amor con un casamiento íntimo el pasado sábado en una casona antigua del barrio de San Telmo. A este encuentro fueron invitados sus seres queridos, amigos más cercanos y algunos compañeros de trabajo. Pero, más allá del momento de disfrute, al terminar la ceremonia, la reina del pop local descubrió que le faltaba la tiara que había utilizado en su segundo look.

Este martes al aire en Gelatina, su propio canal de streaming, Rosemblat reveló la insólita forma en la que se enteró de que su productor le había “robado” a la novia. “Tengo una primicia. Estoy divorciado por poner las manos en el fuego por ustedes”, comenzó Pedro en broma para todo su equipo. Y continuó: “Yo no voy a hablar de Mariana en carácter de mi pareja. No quiero personalizarlo. Lali es una diva de Argentina. Es una popstar. Por ende, sus looks hablan. Arte”.

Fue entonces que una de sus panelistas le dijo: “Me da vergüenza que lo cuentes”. A lo que él le respondió: “Está bien que te dé vergüenza”. Acto seguido, mostró algunas de las fotos de su mujer con el segundo vestido de novia y una tiara de piedras brillantes que decidió usar como velo. “Ahí no se ve el vestido, pero se ve que Mariana tiene en su cabeza un casco”, intentó describir el accesorio, mientras sus amigos lo reprendían que se trataba de una “tiara”.

Pedro mostró una foto en la que se podía ver la tiara que había perdido Lali (Foto: Captura de pantalla de X)

“Pero bueno, vos decís, un casamiento es un momento importante. Uno no se casa diez veces en su vida. Las cosas que uno porta, las cosas que uno lleva son importantes para uno. Son recuerdos. Son testimonios materiales de la alegría que uno vivió en una jornada determinada. Parte inescindible del look. Pero bueno, ya todos identificaron que Mariana tenía un casco de gemas, que a mí no me consta, pero quizá lo usó Cleopatra”, recapituló entre risas, a la par de que en la pantalla aparecían más fotos de Lali junto a él y otros invitados con su llamativo outfit que tenía como accesorio principal la tiara de brillantes.

“Al día siguiente: ‘No encuentro el casco. ¿Dónde está el casco? Che, ¿vos viste que me saqué el casco? ¿En algún momento le di el casco a alguien?’“, reveló Rosemblat sobre las palabras de desesperación de su amada al ver que su accesorio de novia no estaba. Sin embargo, al analizar las fotos y videos que les habían mandado sus amigos del casamiento, descubrió al ladrón indiscutible.

Pedro Rosemblat mostró el momento en que su productor se iba de la fiesta con la tiara de Lali (Foto: Captura de pantalla de X)

Al pasar la grabación casera de uno de los integrantes del panel, todos los oyentes del streaming pudieron ver que el que había cometido el robo había sido su productor, quien en medio del festejo se habría puesto la tiara para bailar y, al retirarse del establecimiento, se olvidó que la llevaba puesta. Al llegar a su casa, incluso les habría mandado un mensaje a los novios, pidiéndoles disculpas y aclarándoles que el próximo martes haría la devolución del velo.

“Recibo un mensaje a las cinco y media de la mañana, que roza la falta de respeto, que dice: ‘Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón’”, leyó las palabras de su colega, quien le retrucó: “¿Mentí?“. Para mostrar que efectivamente la tiara fue recuperada este martes, Pedro sacó de debajo de su escritorio la llamativa prenda y la mostró a todos.

Las reacciones al "robo" de la tiara de Lali Espósito (Foto: Captura de X)

El clip del momento rápidamente se volvió viral y decenas de personas comenzaron a bromear en X sobre lo sucedido. “Es el mejor mensaje de la historia. Es imposible odiar a un tipo así”; “Casco de gemas. Estoy tentada” y “Hay que valorar que el tipo estaba en las últimas y sacó lucidez de no sé dónde para mandar ese mensaje ‘tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza’”, fueron algunas de las reacciones.