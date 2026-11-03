Se conocieron las ocho finalistas de Popstars: quiénes son las elegidas que están a un paso de integrar Chapeaux

Después de semanas de audiciones, presentaciones musicales y convivencia, Popstars entró en su instancia final. El pasado lunes, el reality de Telefe dio a conocer a las ocho participantes que llegaron a la final y que ahora competirán por uno de los cinco lugares disponibles en Chapeaux, la nueva banda pop que surgirá del programa. La formación definitiva se conocerá este martes, cuando el jurado anuncie quiénes fueron las elegidas.

La última selección llegó después de una gala en la que las 11 concursantes que permanecían en competencia tuvieron que compartir el escenario con alguien cercano. Algunas cantaron junto a sus parejas, otras eligieron a familiares o amigas. La propuesta permitió mostrar una faceta diferente de las jóvenes antes de que Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García tomaran una de las decisiones más importantes de la temporada.

Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, junto al conductor Nico Vázquez, tuvieron a su cargo la definición de las ocho finalistas de Popstars, que este martes competirán por los cinco lugares de Chapeaux Adrian Diaz Bernini - Telefe

“Esta decisión es una de las más difíciles, se vienen más difíciles igual, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, no solo la voz y el talento, sino cómo se llevan como grupo, cómo son con sus compañeras, qué pueden aportar para el grupo”, explicó Nicole. La cantante remarcó que el objetivo ya no era evaluar únicamente las condiciones individuales de cada aspirante, sino encontrar a las artistas que pudieran funcionar juntas dentro de una banda.

Las ocho participantes seleccionadas junto al jurado de Popstars. De este grupo saldrán las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda pop que busca formar el reality de Telefe Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

Tras una noche de deliberación, los tres jurados regresaron a la casa para comunicar el resultado. Antes de reunir a las participantes, García se dirigió al conductor, Nico Vázquez, y le adelantó que habían llegado a una resolución: “Ha sido mucho tiempo, hemos observado todo lo que hemos podido y creo que tenemos una decisión para llegar a las finalistas”.

Con las 11 participantes reunidas, el jurado comenzó a revelar, una por una, quiénes habían conseguido un lugar entre las ocho finalistas que competirán por integrar Chapeaux.

Quiénes son las ocho finalistas de Popstars

Con 18 años, Mía Piñeiro fue la primera participante en ser anunciada como finalista. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla Prensa Telefé

Mía Piñeiro (18 años). Fue la primera participante en escuchar su nombre entre las finalistas. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla, y además de cantar tiene interés por la fotografía artística. Durante la gala en la que se presentó frente a su familia, el jurado destacó lo relajada que se la había visto sobre el escenario. “Es que ellos siempre estuvieron apoyándome cada vez que canté y tenerlos acá en primera fila fue como si estuviese practicando en casa”, respondió la joven.

Magalí Altamirano cantó “Mi persona favorita” junto a su papá y emocionó al jurado de Popstars

Magalí Altamirano (19 años). Fue anunciada por Torres, quien antes de comunicar su decisión felicitó a todas las concursantes por el camino recorrido. La joven ya cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo: este año se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney+. En Popstars había sido la primera participante en asegurarse un lugar en la casa, gracias a su interpretación de “Vértigo”, precisamente una canción de Torres.

Hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría, Kala Bidner tiene 21 años y ya cuenta con experiencia sobre el escenario: en 2022 interpretó el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso de la Selección contra Estonia Prensa Telefé

Kala Bidner (21 años). Su nombre fue anunciado por Nicole. Es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y comenzó a construir su trayectoria musical antes de ingresar al reality. En 2022 fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido amistoso entre la Selección Argentina y Estonia, una experiencia que le permitió presentarse ante un público internacional.

Además de su vocación musical, Juana Distefano, de 19 años, tiene una importante presencia en las redes sociales: desde 2015 comparte videos en YouTube, donde reúne a más de 100.000 suscriptores Prensa Telefé

Juana Distefano (19 años). Además de dedicarse al canto, tiene una presencia consolidada en las redes sociales. Desde 2015 mantiene un canal de YouTube, donde comparte videos de su vida cotidiana y reúne a más de 100.000 suscriptores. Su participación en el certamen le permitió mostrar una faceta artística diferente de la que habitualmente comparte con sus seguidores.

Oriana Ledesma Castillo cantó “La gata bajo la lluvia” con su novio y recibió los elogios del jurado

Oriana Ledesma Castillo (22 años). Es oriunda de Chaco y antes de ingresar a Popstars estudiaba Veterinaria. Sin embargo, decidió poner en pausa su carrera universitaria para apostar por la música. Durante el programa se destacó con su interpretación de “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, una de las canciones que formaron parte de su recorrido por la competencia.

Sofía Helmich, de 18 años, estudiaba Artes escénicas y Psicología antes de ingresar al reality. Durante la competencia se destacó con su interpretación de “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel Prensa Telefé

Sofía Helmich (18 años). Antes de sumarse al reality cursaba estudios de Artes escénicas y Psicología. Una de sus presentaciones más destacadas fue su versión de “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel, una canción que también había interpretado Diego Torres durante sus comienzos en la televisión. Su actuación le permitió avanzar en la competencia hasta asegurarse un lugar entre las ocho finalistas.

Apasionada por el teatro musical, Micaela Dobarro, de 21 años, interpretó a Sophie en una puesta de Mamma Mia! antes de sumarse a Popstars. Su versión de “God Is a Woman”, de Ariana Grande, le permitió avanzar en el certamen Prensa Telefé

Micaela Dobarro (21 años). Tiene experiencia en teatro musical y, antes de participar en Popstars, interpretó a Sophie en una puesta grupal de Mamma Mia!. Durante el certamen consiguió avanzar a la etapa de convivencia con una versión de “God Is a Woman”, de Ariana Grande, que recibió una devolución favorable del jurado.

Popstars: Adolfina Pérez cantó “Te está pasando lo mismo que a mí” junto a su primo Gastón

María Adolfina Pérez (19 años). Fue la última participante en ser anunciada y protagonizó uno de los momentos de mayor incertidumbre de la noche. Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo, aunque su interés por la música la llevó a presentarse al programa. Durante la competencia interpretó “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper, una de las actuaciones que le permitió continuar en carrera.

Su clasificación se conoció cuando solamente quedaban cuatro participantes sin una respuesta definitiva. Antes de revelar el último nombre, García se dirigió a Constanza Sapia, Lola Santillán, Brisa Alloco Bou y Adolfina: “De ustedes cuatro solo queda una finalista. Gracias por todo el esfuerzo que han puesto en este programa, ha sido maravilloso verlas, conocerlas y verlas crecer. Pero este programa tiene un fin y es conseguir a la banda que estamos buscando”.

María Adolfina Pérez fue la última participante en conseguir un lugar en la final, mientras que Constanza Sapia, Lola Santillán y Brisa Alloco Bou quedaron eliminadas. “Siento que entré de una manera y me voy de otra. Me llevo algo de cada una de ustedes”, reflexionó una de las eliminadas Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

Finalmente, García confirmó que Adolfina ocuparía el octavo lugar, mientras que Constanza, Lola y Brisa quedaron eliminadas. Las tres se despidieron de sus compañeras y del jurado con palabras de agradecimiento por la experiencia. Constanza destacó los recuerdos y las risas compartidas, mientras que Brisa aseguró que se llevaba nuevas amistades, mayor confianza y ganas de seguir creciendo.

Por su parte, Lola reflexionó sobre su transformación a lo largo del certamen: “Siento que entré de una manera y me voy de otra. Muy agradecida por la oportunidad, por lo que crecí, por haberlas conocido a todas, me llevo algo de cada una de ustedes y sé que la banda va a ser excelente con quien sea que la haga porque son todas talentosas”.

Con las ocho finalistas definidas, este martes 3 de noviembre se conocerán las cinco integrantes de Chapeaux. Las tres participantes que no resulten seleccionadas deberán despedirse del programa, mientras que las elegidas comenzarán una nueva etapa como parte de la banda que busca formar Popstars.