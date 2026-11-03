El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa a Miguel Lecuna a 25 años de su asesinato: “Seguí apareciendo en sueños y señales”

El recuerdo de Miguel “Vasco” Lecuna sigue muy presente en la vida de Georgina Barbarossa. En un nuevo aniversario del crimen del empresario, la actriz dedicó a quien fue su marido emotivas palabras y recibió afectuosas muestras de cariño por parte de varias figuras del medio.

A través de las redes sociales, la conductora compartió varias fotografías de distintos momentos de su historia juntos y un nostálgico mensaje por su ausencia, además de celebrar la familia que construyeron.

“25 años. Parece ayer, parece un siglo”, fue la frase con la que abrió la publicación en Instagram. En el mismo posteo, la actriz dejó en claro que el paso del tiempo no modificó los sentimientos: “25 años, Vasquito, te extrañamos todos los días pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”, destacó.

La reacción de Moria Casán y otras figuras del medio a la publicación de Georgina Barbarossa por el aniversario de la muerte de su marido instagram.com/geobarbarossa

Además de evocar el pasado, Barbarossa aprovechó la ocasión para recordar cómo continuó la historia familiar después de la muerte de su compañero de vida. Recordó a los hijos que tuvieron juntos, los mellizos Tomás y Juan, y también a Lucrecia, hija del Vasco, nacida fruto de una relación anterior. “Gracias por Tomás y Juan”, escribió, y sumó: “Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia”.

La dedicatoria también incluyó una mención a otros seres queridos que ya no están. “Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito”, expresó. Finalmente, la conductora cerró su mensaje con un deseo: “Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Lecuna fue asesinado en 2001 en medio de un robo instagram.com/geobarbarossa

La publicación recibió numerosos comentarios de seguidores que transmitieron su cariño a la actriz. Entre los mensajes que destacaron también estuvieron presentes los de figuras del espectáculo con las que la artista comparte una larga trayectoria. Carmen Barbieri escribió: “Te adoro, Vasco”, mientras que Moria Casán también quiso mencionó: “Love Georgina, recordando tu amor”.

La participación de Casán no pasó desapercibida si se tiene en cuenta el distanciamiento que mantuvo durante años con Barbarossa. Las conductoras habían protagonizado desencuentros y cruces públicos, aunque lograron recomponer su vínculo en la gala de los premios Martín Fierro, donde protagonizaron un acercamiento que tomó a todos por sorpresa.

"Vasquito, te extrañamos todos los días pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos", escribió la actriz y conductora en su publicación instagram.com/geobarbarossa

En mayo de 2026, durante la ceremonia realizada en el Hilton, Santiago del Moro convocó a ambas, y a Barbieri, a subir juntas al escenario. La imagen de las tres, de la mano, mientras recibían el aplauso de los presentes, se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche. “Las quiero a las tres, con las tres laburé”, les dijo el conductor, y las definió como “íconos del espectáculo”.

Después de aquel encuentro, Casán habló sobre la felicidad que le produjo volver a abrazar a su colega. “Sentí que se emocionó cuando la abrazaba. Me parece que en un momento nos dijimos las dos algo como ‘te quiero’ y yo le dije ‘sorry si te lastimé’”, contó. Y profundizó sobre lo que significó para ella ese acercamiento: “Cuando nos abrazamos sentí que estaba conmovida. Me pareció muy frágil. Hacía tanto tiempo que no me abrazaba con ella. Para mí fue verdadero. No lo sentí forzado”.

La foto que logró Santiago del Moro: Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri

Barbarossa también se refirió a ese intercambio: “Me dijo: ‘perdón si te lastimé. Te honro y te quiero mucho’”. La conductora reconoció que el gesto la había movilizado: “Me conmovió. Le dije ‘me vas a hacer llorar’ y fue cuando me dijo ‘si querés llorar, llorá’”. Y sumó: “Para mí fue re lindo encontrarnos porque hubo una época en la que estaba tan enojada que ni nos saludábamos”.