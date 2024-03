Escuchar

Este sábado, durante su visita a La Noche de Mirtha (eltrece), José “Pepe” Cibrián Campoy dio detalles exclusivos de su relación con Ezequiel y abrió su corazón sobre sus últimos matrimonios. En confidencia con Mirhta Legrand, el productor teatral contó por qué elige casarse a poco de iniciar una relación y dejó en claro que no se encuentra arrepentido por ninguna de ellas, ya que, de todas, algo aprendió.

En la última edición del programa que conduce “La Chiqui”, en donde además del productor estuvieron presentes Mercedes Ninci, Evangelina Anderson y Pablo Rossi; Cibrián se animó a hablar de su situación amorosa como hace tiempo no lo hacía frente a las cámaras. Cabe recordar que dos meses atrás se dio a conocer su nuevo noviazgo con Ezequiel, quien residía en Córdoba y al que conoció mediante la aplicación de citas Tinder.

Tras la pregunta minuciosa de Legrand acerca de cuántas veces se casó Pepe, el actor contestó sin problema: “Tengo tres matrimonios. Sí, muy bien. Pero además quiero explicarte por qué yo me caso”, comenzó frente a la intriga del resto de la mesa y soltó: “Bueno, primero porque uno ama”. En ese inteste, la conductora le pidió conocer el nombre de la actual pareja y tras darlo a conocer, continuó con su aclaración.

Pepe Cibrián junto al empresario Ezequiel, a quien conoció por Tinder (Fuente: Instagram/@pepecibrianc)

“Primero me casé con Ana María Cores, después con Santiago [Zenobi], y ahora Ezequiel, a quien amo profundamente. Es un gran compañero”, enumeró Cibrián. Cabe destacar que no mencionó a Nahuel Lodi, con quien se divorció hace más de ocho meses tras serle infiel a poco de unirse en matrimonio.

“Es un divino, tuve la oportunidad de conocerlo [a Ezequiel]”, acotó Anderson en medio de la descripción. “Cuando en broma dicen: ‘uy se casó'… Cuando uno ha hecho tanto teatro y es algo que amo como puedo amar al amor; y me ha ido mal en una obra… ¿No hago más teatro? No. Entonces apuesto al amor, apuesto al casamiento por una simple razón, que en mi caso tiene que ver con la salud”, dijo.

En tanto, reflexionó sobre un aspecto que, según Pepe convive en las parejas del mismo sexo: “Si no estamos casadas y de golpe, como en el caso con Ezequiel… Si me pasa algo, yo le digo a él: ‘quiero que me hagan esto’ y él dice: ‘Si me pasa algo quiero que me hagan esto’. Y de pronto puede aparecer un primo de la nada y decir que ‘no, que no se haga eso’. Es por esto que fundamentalmente tiene que ver con la salud. Lo demás no tiene importancia”.

Hacia el cierre completó: “Por ese motivo es que me caso, porque me parece que es bueno protegernos uno al otro. Pero no es un problema de amor”.

Quién es Ezequiel, la nueva pareja de Pepe Cibrián

Tras el fallido casamiento con Nahuel Lodi en el 2023, el productor le dio una nueva oportunidad al romance y conoció mediante Tinder a Ezequiel, un empresario cordobés de bajo perfil con quien contrajo matrimonio a inicios de febrero en Pilar. Luego de la ceremonia íntima y hermética, los dos junto a sus familiares y amigos festejaron la unión en la estancia de Exaltación de la Cruz.

El 10 de febrero Pepe Cibrián y Ezequiel se casaron por civil (Fuente: ARCHIVO)

Durante enero, los novios viajaron a Europa y en las redes se mostraron en diferentes puntos turísticos de Italia. Incluso, publicaron divertidos videos en el avión, desde donde el productor y Ezequiel se mostraron cómplices, con juegos y comentarios humorísticos dirigidos para sus seguidores. Lo cierto es que el empresario cautivó a Cibrián, la relación se consolidó y rápidamente decidieron afianzar su compromiso y sellar su cariño casándose por civil.