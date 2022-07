Nahuel Lodi rompió el silencio: el principio y el fin de su romance con Pepe Cibrián

A sus 74 años, Pepe Cibrián decidió apostar una vez más al amor , pero su última conquista amorosa no tuvo un final feliz. A un mes de contraer matrimonio con Nahuel Lodi, de 33 años, salió a la luz un presunto engaño por parte del joven. Tras las palabras de decepción manifestadas por el artista, su ahora expareja rompió el silencio.

Después de que trascendiera un video en el que se ve al joven a los besos con otro hombre, Cibrián pidió a su esposo que se fuera de su casa. El artista anunció su separación y reveló que Lodi le habría sido infiel en la despedida de soltero.

“Me enteré porque me mandó un mensaje alguien de Intrusos diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, así que lo llamé y pregunté qué fotos iban a publicar y me dijo que debían ser fotos antiguas, pero resultó que era un video que lo ponía a Nahuel en una situación realmente muy particular, que me shockeó mucho ver”, explicó Cibrián días atrás en un móvil con el programa Implacables (elueve), conducido por Susana Roccasalvo.

A un mes de los festejos por el romance, Pepe Cibrián puso fin a su relación con Nahuel Lodi Tadeo Jones

La conductora quiso saber si con Lodi mantenían una relación abierta, ante lo cual Cibrián fue categórico. “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, para nada. Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí tocado”, expresó afectado. Y continuó: “Al enterarme, le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución” .

Lodi habría intentado hablar personalmente con Cibrián, a lo que el director y actor se negó. Tras días de silencio, el joven habló por primera vez de lo que ocurrido y afirmó sentirse arrepentido por la forma en que actuó. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Nahuel manifestó: “Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”, dijo. Tras ello, confirmó que efectivamente con Pepe se encuentran separados.

Hacía tan solo unos días Nahuel había publicado una foto suya en la que se lo ve con el traje de novios, aunque sin su esposo. En un posteo que realizó el domingo en las redes sociales y el mismo fin de semana en que se desató el escándalo, el joven escribió: “Que existan siempre esos momentos para poder sonreír. Los elijo hoy y siempre!”.

Tras la polémica, Cibrían se confesó con Implacables: “Lo difícil es olvidar, es muy difícil que pueda borrarme esa imagen de mi cabeza. Conociéndolo tanto a Nahuel me parece una inconsciencia, un acto infantil, él no es mala persona: es tonto”, expresó.

La advertencia de sus allegados: “Es un cazafortunas”

El artista y el joven se conocieron unos siete meses atrás, luego de un match en una app de citas que dio paso a conversaciones y videollamadas. Tiempo atrás, Lodi ya había intentado contactar sin éxito con Cibrián a través de un mensaje que le envió por la red social Instagram. La relación avanzó y el hijo de Ana María Campoy anunció en diversas entrevistas su deseo de compartir su vida junto al joven. El compromiso llegó y a finales de junio celebraron su unión rodeados de amigos y familiares en un salón del barrio de Barracas. La flamante pareja arribó al lugar en una limusina y el señor de la comedia musical argentina se mostró emocionado y sonriente junto a su esposo.

La fiesta de Cibrián y Lodi se llevó a cabo, sin embargo, en medio de otro escándalo que se mediatizó: el del fin de la amistad de 40 años del productor con Georgina Barbarossa. Los amigos de Pepe comentaron que se había enojado con la conductora porque ella había manifestado públicamente su preocupación por la posibilidad de que Lodi quisiera dejarlo sin dinero. Por lo tanto, Georgina, quien había sido la madrina del compromiso, no fue invitada luego a los festejos.

Semanas antes, en mayo, había sido Laura Ubfal quien se había encargado de deslizar en Intrusos que Lodi era un “cazafortunas”. La chimentera aseguró entonces que el entorno de Pepe estaba “muy preocupado” por la relación.

“La familia y los amigos de Pepe no están muy tranquilos. Ustedes saben que tiene 73 años [a los pocos días cumplió 74] y está divino. Estuvo con todo el tema del reestreno de Drácula, que es un éxito, y todo pareciera ser alegría y amor. Pero, hablando de amor, él conoció en Tinder a un muchacho que se llama Nahuel Lodi y lo presentó como su pareja”, expresó primero Ubfal. Y continuó: “Un día fueron a cenar a la casa del papá de este muchacho que trabajaba de playero en el Gran Buenos Aires, hasta que Pepe le dijo que se fuera a trabajar con él. En la cena, el papá les dijo que se tenían que casar y a Pepe le pareció una buena idea y se van a casar ahora, el 24 de junio”, continuó. “Algunos dicen: ‘¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena idea que se casen!’, pero otros, que no puedo nombrar porque muchos son famosos, amigos de Pepe, están un poco preocupados. Me encontré con dos de ellos y me dijeron que le aconsejaron un acuerdo prenupcial”. La conductora del programa, Florencia de La V, quiso saber, entonces, si era cierto que el muchacho se dedicaba a filmar películas para adultos. “Hay material”, aseguró la chimentera. Y dio detalles: “Hace cuatro años él ha hecho un video porno que, por lo menos, es el que se conoció. Digamos que todo el mundo puede tener un pasado; lo que se dice es que el muchacho desde hace rato quiere ser famoso”.

Padre de mellizas de siete años, fruto de un matrimonio anterior, Lodi se autodefine en las redes sociales como una persona que toca el piano y al que le gusta viajar.

“Estoy devastado, esto fue como si me pasara un tanque por encima, pero trato de mostrar otro lado que tenga que ver con la ilusión. No sé qué me deparará la vida, en el tiempo que me queda quiero ser lo más feliz posible. No le dejo la puerta abierta a Nahuel, le dejo abierta la puerta a la vida”, dijo un desencantado Pepito Cibrián días atrás, aunque sin rendirse frente a la posibilidad de un reencuentro o abrir paso a un nuevo amor.