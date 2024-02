escuchar

José “Pepe” Cibrián Campoy dio el sí nuevamente, a un año y ocho meses de su casamiento fallido con Nahuel Lodi. El año pasado, el productor teatral atravesó con dolor el escándalo mediático que supuso la infidelidad de su expareja, a sólo un mes de haber contraído matrimonio. Sin embargo, a ocho meses de su separación oficial de Lodi, decidió dar una vuelta de página y oficializar su vínculo con Ezequiel Frezzotti, quien se convirtió hoy en su nuevo marido. Ambos se muestran entusiasmados y muy felices con la relación.

Después de su fallido casamiento con Nahuel Lodi, Pepito se enamoró de Ezequiel y juntos dieron el "Sí, quiero" RS Fotos

Envuelto en hermetismo y privacidad, Pepe decidió contraer matrimonio con Frezzotti acompañado de su círculo íntimo. La flamante pareja se presentó en un registro civil de Pilar y contó solo con la presencia de los testigos y de un puñado de amigos. Después del paso por el Registro Civil, la pareja se trasladó a un campo en Exaltación de la Cruz donde habrá una ceremonia privada, que será oficiada por el juez de paz Arturo Bayala. Al evento asistirán amigos y colegas de Pepito, dispuestos a compartir la alegría del enlace.

En aquel momento, el hombre del espectáculo había celebrado su amor con Nahuel Lodi, hasta que poco tiempo después, el joven le fue infiel RS Fotos

Durante el mes de enero, los novios viajaron a Europa y en las redes se mostraron en diferentes puntos turísticos de Italia. Incluso, publicaron divertidos videos en el avión, desde donde el productor y Ezequiel se mostraron cómplices, con juegos y comentarios humorísticos dirigidos para sus seguidores. Lo cierto es que el empresario cordobés cautivó a Cibrián, la relación se consolidó y rápidamente decidieron afianzar su compromiso y sellar su cariño casándose por civil.

La artista María Luz Despósito, actriz de la icónica obra teatral Drácula, fue una de las testigos del enlace RS Fotos

Una relación fallida y un nuevo amor

En junio de 2022 Cibrián celebró su unión con Nahuel Lodi en una fiesta de lujo para 200 invitado,s en el barrio de Barracas. Sin embargo, a poco de celebrado el matrimonio, el joven mantuvo una relación amorosa con otra persona y arruinó las expectativas del productor. Luego de un ida y vuelta mediático, pusieron fin a la unión, el año pasado.

Acerca de su nuevo vínculo, fue Daniel Ambrosino desde América Noticias (América TV) quien soltó la primicia, que más tarde confirmó el mismo Cibrián y se explayó acerca de su buen momento. Sin muchas vueltas, el periodista mostró los videos que la pareja subió a las redes y contó de quién se trataba.

“Acá lo vemos. Es Ezequiel, es empresario. Es profesor de tenis, es cordobés y tiene una agencia de viajes”, detalló el cronista y agregó: “Ahí estamos viendo imágenes de ellos, porque se conocieron el año pasado. Pero, ¿cómo se conocieron?”, consultó con ironía. “Si Tinder ya lo ubicamos como una red social, bueno, Tinder. Se conocieron ahí. Fue algo raro, me explicaban, porque Pepito estaba en Rosario y Ezequiel en Córdoba. Hay muchos kilómetros de distancia, no sé como hicieron, cómo matchearon”, informó y reveló el método que usó el productor para dar con el empresario. Además, definió a su actual compañero: “A mi pareja no le interesan los medios y lo respeto. Al contrario, está muy bien mantenerlo en la intimidad, pero también entiendo que estaba el caso de Nahuel”.

Tinder es una plataforma de citas en la cual, mediante un algoritmo, es posible coincidir con ciertas personas que comparten determinadas búsquedas y expectativas. Cuando ambos se dan like se les habilita la opción de chat y pueden interactuar de forma más cercana.

“La cuestión es que empezaron a hablar, se pasaron el WhatsApp, pintó onda... Pepito lo invitó a Rosario a ver Drácula. Él fue, luego tomaron algo y nació el amor”, resumió el periodista. Luego de ello, enseñó el audio que Cibrián le envió, en el cual se sinceró acerca de su noviazgo y agradeció el interés de Ambrosino.

En el ámbito profesional, Cibrián se encuentra enfocado en un nuevo espectáculo, que pretende estrenar en el mes de abril: El jorobado de París.

