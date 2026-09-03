La irónica respuesta de Theo James cuando le preguntaron si Meghan Markle se suma a su serie: “Mi interés amoroso”

Theo James decidió responder con ironía a uno de los rumores que más ruido hicieron en las últimas semanas en Hollywood y en la prensa británica: la posibilidad de que Meghan Markle se incorpore al elenco de Los caballeros, la serie de Netflix creada por Guy Ritchie que lo tiene como protagonista. Consultado directamente sobre la eventual llegada de la duquesa de Sussex a la tercera temporada, el actor eligió hacer un chiste con otra exintegrante de la familia real británica.

Theo James es el protagonista de la serie de Netflix que este jueves estrena su segunda temporada Jordan Strauss - Invision

“Sí, ‘Fergie’ se unirá. Ella interpretará a mi interés amoroso”, respondió James, de 41 años, cuando el medio Town & Country le preguntó por la posibilidad de que una exintegrante de la realeza se sumara a la serie. Con la irónica referencia a Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, James dejó en claro que no está dispuesto a alimentar demasiado las especulaciones alrededor de Markle. Inmediatamente después del chiste, fue bastante más directo: “No, creo que eso suceda; fue principalmente mucho palabrerío vacío”, aseguró.

La frase del protagonista de Los caballeros llegó en medio de una serie de versiones contradictorias sobre el supuesto regreso de Markle a la actuación. Durante agosto, The Hollywood Reporter había informado que la duquesa estaba en conversaciones avanzadas para incorporarse a la tercera temporada de la serie y que se estaba escribiendo un personaje especialmente para ella. El mismo artículo señalaba que la esposa del príncipe Harry había conocido a Ritchie a través de conocidos en común.

Theo James en una imagen publicitaria de Los caballeros junto a Kaya Scodelario y Daniel Ings Netflix

El interés creció todavía más cuando Manda Levin, responsable de ficción de Netflix en el Reino Unido, fue consultada al respecto durante el Festival de Televisión de Edimburgo. Su respuesta fue deliberadamente ambigua: “Todo puede pasar”.

Sin embargo, el panorama nunca terminó de quedar claro. Algunos reportes posteriores aseguraron que la participación de Markle había sido retirada debido a la reacción negativa que había provocado la noticia en el Reino Unido, mientras otros sostuvieron que las conversaciones continuaban. Hasta ahora, ni Netflix ni Markle confirmaron oficialmente que la actriz vaya a formar parte de la tercera temporada de la serie.

Más allá de aquel rumor, James también habló sobre el futuro de Los caballeros. La segunda temporada se estrena este jueves en Netflix y la plataforma ya confirmó que habrá una tercera entrega. La serie, derivada de la película homónima de Guy Ritchie estrenada en 2019, debutó en marzo de 2024 y encontró a James en el rol de Eddie Horniman, aristócrata que hereda inesperadamente el título de duque de Halstead y termina involucrado en un imperio criminal.

Tras vivir una temporada en los Estados Unidos, Meghan y Harry regresaron al Reino Unido

“Por el momento, estamos intentando conseguir la mayor cantidad de espectadores posible para la segunda temporada, y después la tercera temporada llegará pronto”, explicó. James sí adelantó, de todos modos, que la intención de los responsables de la serie es ampliar considerablemente el universo creado por Ritchie.

“Vamos a expandirnos internacionalmente, a visitar diferentes países”, señaló el actor, aunque aclaró que todavía no existen demasiados detalles concretos sobre lo que ocurrirá en los próximos episodios. “En cuanto a los detalles, la verdad es que todavía hay mucho por definir”, agregó.

La segunda temporada mantiene a James al frente del elenco como Eddie, mientras que Kaya Scodelario regresa como Susie Glass. La nueva tanda de episodios vuelve a combinar el universo aristocrático británico con el crimen organizado y el particular humor de Ritchie.

Meghan Markle en el jardín de su casa en Montecito, California ADAM AMENGUAL - NYTNS

El interés por una posible participación de Meghan Markle en Los caballeros adquirió una dimensión adicional por el momento personal y familiar que atraviesan la duquesa y el príncipe Harry: el 26 de agosto, seis años después de abandonar el Reino Unido y establecerse en California, Harry y Meghan regresaron al país junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La familia llegó desde California en un vuelo privado y aterrizó en Birmingham.

Después de alejarse de sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, los Sussex se instalaron primero en Canadá y posteriormente se mudaron a Montecito, California, donde construyeron una vida alejada de la actividad cotidiana de la monarquía. Ahora regresaron con sus hijos, aunque no tienen previsto retomar funciones como miembros activos de la familia real.

El destino definitivo de la familia tampoco fue anunciado oficialmente. Todo indica que buscarán establecerse fuera de Londres, y Cotswolds -una zona rural ubicada al sudoeste de Inglaterra- aparece como una de las principales áreas consideradas. Además, conservarían propiedades en los Estados Unidos y Portugal, por lo que el regreso al Reino Unido no supone necesariamente un abandono definitivo de su vida en California.

El príncipe Harry y su esposa la actriz estadounidense Meghan Markle (Daniel Leal / AFP) DANIEL LEAL - AFP

La vuelta también coincide con un acercamiento entre Harry y su padre, el rey Carlos III, que continúa bajo tratamiento por cáncer, aunque la relación con el príncipe William continúa siendo mucho más complicada.

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzarán además a asistir a una prestigiosa escuela británica, cuyo costo anual supera los 35 mil dólares, de acuerdo con información publicada esta semana. La decisión de escolarizar a los chicos en el Reino Unido constituye uno de los principales indicios de que el regreso de la familia no se limitará a una visita breve.