A los 41 años murió el comediante Trevor Moore

El viernes por la tarde, como consecuencia de un fatal accidente de tránsito, murió el comediante, actor y productor Trevor Moore. El hombre, cofundador del grupo cómico The Whitest Kids U Know, tenía 41 años.

Fue su manager el encargado de confirmar la triste noticia al difundir un comunicado firmado por la mujer de la estrella, Aimee Carlson. “Estamos devastados por la pérdida de mi esposo, mejor amigo y padre de nuestro hijo. Él era conocido por millones de personas como escritor y comediante, sin embargo, para nosotros era simplemente el centro de nuestro mundo”, escribió su esposa.

“No sabemos todavía como seguiremos adelante sin él, pero estamos agradecidos por los recuerdos que tenemos y que se quedarán con nosotros para siempre. También apreciamos la gran cantidad de amor y apoyo que hemos recibido por parte de todos. Esto es una tragedia y una pérdida sorpresiva, por lo que pedimos que se respete nuestra privacidad durante este momento de duelo”, culminaba el comunicado.

Moore había nacido en Montclair, Nueva Jersey. De pequeño se mudó junto a su familia a Charlottesville, Virginia, en donde pasó su infancia y adolescencia. Desarrolló un interés temprano por la escritura, lo que lo llevó a crear y publicar dibujos animados en sus años de secundario. A los 19, una vez que salió del colegio, produjo y escribió un sketch de comedia para la estación de TV local, dando paso a su carrera.

En 1999 decidió mudarse a Nueva York para perseguir sus sueños y rápidamente comenzó a trabajar, gracias a una pasantía, junto a Lorne Michaels en Saturday Night Live. Fue por aquella época que fundó junto a Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams y Darren Trumeter el grupo The Whitest Kids U Know, quienes produjeron una serie de sketchs bajo ese nombre que estuvieron en pantalla desde 2007 y hasta 2011. Además, juntos grabaron dos películas: Miss March y The Civil War on Drugs.

Trevor Moore was an incredible talent and a vital member of the Comedy Central family. We will miss him dearly. pic.twitter.com/yRhyhy72qz — comedycentral (@ComedyCentral) August 7, 2021

En 2019, el comediante consiguió su propio show en el canal Comedy Central, poniéndose al frente de The Trevor Moore Show. También participó como creador y productor ejecutivo de la comedia de Disney Channel Just Roll with It, además de escribir y dirigir la serie de Disney XD Walk the Prank.

“Esta mañana nos enteramos de que perdimos a nuestro hermano, nuestro colaborador, y la fuerza que impulsaba The Whitest Kids U Know”, escribieron sus compañeros de grupo. “Él era nuestro mejor amigo, y hablamos en nombre de todos al afirmar que su pérdida es inimaginable. Tenemos el corazón roto, a pesar de que nuestra pérdida no se compara con el duelo que están viviendo su esposa y su hijo”, continuaba.

“En nombre de WKUK pedimos por favor privacidad durante este período y le mandamos fuerza a su familia que está lidiando con lo imposible, el pensar una vida sin él. Nuestra esperanza es que amigos, compañeros artistas y fans que lo amaban no se enfoquen en su muerte, sino en recordar los innumerables momentos de risa que nos dio”, culminaba el mensaje.

LA NACION