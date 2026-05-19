Donald y el adiós a su hermano mayor, Buddy McCluskey: “Es una gran pérdida”

“Ayer se despidió de este escenario mi papá, el último Mac Ke Mac. Buddy McCluskey, músico, compositor, arreglador, director de orquesta, versionista y empresario del espectáculo. Hijo del músico de jazz Don Dean, integrante del grupo vocal de los 60 que formó con su hermano Alex, y hermano mayor de Donald y Patricia. Con los Mac Ke Macs llegaron a cantar con Louis Armstrong y Nat King Cole. Buddy compuso música para varias películas y programas de televisión en los 70. Buddy y Mary McCluskey ayudaron a artistas a tener éxitos en español: Johnny Mathis, Roberto Carlos, Barry Manilow, ABBA, Gerard Lenorman, Village People, Blondie, Jermaine Jackson son algunos que se acercaron al mercado latino con sus versiones en español. ‘Chiquitita’, ‘Un millón de amigos’, y tantos otros alegraron varias generaciones. Fue un gran hermano, querido esposo, cariñoso tío, padre espectacular y gran abuelo. Dad, te vamos a extrañar un tocazo. Gracias por todo, y gracias por la música”. Así despedía su hijo Roy a Howard Dean McCluskey en sus redes sociales.

Donald, hermano menor de Buddy, dialogó con LA NACION para recordarlo con profunda emoción. “Buddy era el mayor de los hermanos. Buddy, Alex, después venía mi hermano Billy, que murió cuando era yo chiquito, a los ocho meses. Y después venía yo y Patricia. Buddy era mi hermano mayor y también un poco como mi papá, porque a raíz de la muerte de Billy, mamá y papá prácticamente se recluyeron en un silencio… Mamá ni siquiera abrió las persianas de las ventanas de la casa durante cuatro o cinco años. Entonces, quienes me criaron fueron mi abuela Raquel Howard, madre de mi mamá Lila Raquel Suárez Howard, y Buddy, el serio de la familia", dijo antes de hacer un pequeño silencio y sonreír con nostalgia.

“Alex era un fantástico contador de cuentos y muy gracioso. En los almuerzos siempre contaba películas y hacía caras, gestos y sonidos; era sensacional Alex. Buddy era más serio, pero en el sentido de que trabajaba seriamente… Estudiaba muy seriamente y cantaba muy seriamente. Y al mismo tiempo era muy divertido. Pero se divertía en serio… Es decir, todo era en serio, hasta en la diversión“, continuó recordando el hacedor de éxitos como “Tiritando” y “En una playa junto al mar”.

“Me hizo montones de regalos, muy generoso. Hay miles de recuerdos. Y en especial lo recuerdo solfeando… Los solfeos de los libros de (Ettore) Pozzoli. Buddy se pasaba las horas solfeando y haciendo arreglos de orquesta. Tenía oído absoluto, es decir 440, como Charly García. Podía hacer un arreglo instrumental para músicos, para una orquesta de 24 músicos, sin ni siquiera un instrumento al lado. Sentado en una mesa de café o en la mesa de casa escribía un arreglo para 24 músicos. Es una gran pérdida y lamento no poder seguir conversando con él, pero yo sé que está en el cielo así que tan grande no es la pena”.

"Buddy está en paz y con mucha alegría. Nos ve y nos oye”, sintetizó Donald, sin disimular su emoción, al despedir a su hermano mayor Gerardo Viercovich - LA NACION

Nacido en 1935, el hijo mayor del músico y director de orquesta Don Dean, pionero del jazz en nuestro país en la década del ’30, Howard (o “Buddy” para todos), fue integrante del cuarteto vocal Los Mac Ke Mac’s, famoso en los años ’50. Además, junto a su mujer Mary formaron un dúo versionista, tradujeron y adaptaron exitosos temas en otros idiomas al español, especialmente del repertorio de ABBA, Neil Diamond, Barry Manilow, Gianni Nazzaro y Roberto Carlos, entre muchos otros. También tuvo su propia orquesta con la que animó infinidad de fiestas y eventos desde comienzos de los años ’80 y hasta hace unos años

“Desde ayer a la madrugada, Buddy, mi hermano mayor, está en el cielo con Jesús, con Alex, con Patricia, con Billy, con mamá, con papá, con Eduardo Morel Quirno, con el Bebe Quesada y con todos nuestros familiares y amigos. Buddy está en paz y con mucha alegría. Nos ve y nos oye”, sintetizó Donald sin disimular su emoción.