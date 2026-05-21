Reencuentro histórico en la TV: Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconcilian en vivo

La reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa que comenzó el lunes pasado por la noche con un abrazo en la entrega de los Martín Fierro se selló esta mañana en un histórico dúplex en vivo entre eltrece y telefe. Tal como lo habían anunciado las dos divas, unos minutos antes de las 10, la pantalla quedó partida y ambas se saludaron con emoción después de 26 años de distancia.

“Moria querida, ¡muy buenos días! ¿Estás por ahí?”, arrancó la conductora de A la Barbarossa. “Guau, no lo puedo creer, boluda. Georgi. Bienvenida a mi vida”, reaccionó Moria, mientras en ambos estudios celebraban el reencuentro con abrazos. “Nos une la pantalla y nuestra historia. Separada hace tantos años. Me da mucha felicidad este reencuentro”, agregó. Además, reveló que la iniciativa surgió de la figura de Telefe. “Estoy súper agradecida. Me pareció un acto de amorosidad, más allá de que me puedas perdonar o no”, sostuvo.

“Para mí fue re lindo encontrarnos porque hubo una época en la que estaba tan enojada que ni nos saludábamos. Yo decía que eras una columna para mí”, devolvió Barbarossa y explicó que, ante la actualidad del país, “donde hay una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla”, sintió la necesidad de dejar atrás su pelea con ella. A partir de ese momento, las dos figuras repasaron su historia y limaron asperezas: hablaron de los episodios que las separaron, de sus dolores y sus alegrías, y del motivo de sus enojos. También compartieron anécdotas y se elogiaron mutuamente.