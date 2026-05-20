El diagnóstico de salud que Kylie Minogue escondió durante años: “Tenía muchísimo miedo de lo que me esperaba”

Es amada por fans de todo el mundo y tan icónica como sus pantalones dorados. Pero, ¿quién es la verdadera Kylie Minogue?”, dice la sinopsis de Kylie, este vibrante documental que ya está disponible en Netflix y se propone revelar esta incógnita y muchas más. A lo largo de sus tres episodios, la cantante pop hablará de su ascenso a la fama, de su relación con la estrella de rock Michael Hutchence y de ese impactante diagnóstico de salud que, a principios de los 2000, puso su vida y su carrera de cabeza. También revelará algunos secretos, como cuando su enfermedad volvió en 2021 y decidió transitarla en silencio.

Corría el año 2005 y su carrera se encontraba en lo más alto; sin embargo, una noticia inesperada paralizó su mundo: Kylie tenía cáncer de mama. Tras someterse a un tratamiento que incluyó una lumpectomía y quimioterapia, la estrella australiana recibió su alta médica en febrero de 2006 y se convirtió en un ejemplo de lucha para todas aquellas mujeres que estaban transitando la enfermedad.

En 2005, Kylie fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez. En ese momento, la artista compartió la noticia con su público y se convirtió en un ejemplo de lucha Bruce Glikas - FilmMagic

Después de 15 años, el fantasma del cáncer volvió, pero esta vez fue diferente. La cantante prefirió transitar este momento en secreto, pero ahora acaba de salir a la luz con este documental. “Tenía muchísimo miedo de lo que me esperaba”, confesó la ganadora del Grammy en un avance de la docuserie sobre los motivos por los cuales decidió callar este segundo diagnóstico.

“Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude mantenerlo en secreto... No como la primera vez”, dijo quien una vez más dio batalla y pudo superarlo. “Afortunadamente lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Bueno, quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me da fuerzas”, reveló.

La cantante reveló los motivos por los que decidió transitar su segundo diagnóstico de cáncer en secreto Lorne Thomson - Getty Images

Si bien la intérprete de “Can’t Get You Out of My Head” aseguró que muchas veces consideró hacerlo público, no encontró el “momento adecuado”. “Sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba: ‘Ahora es el momento’, pero me lo guardaba para mí”, recordó. “No me siento obligada a contárselo al mundo, y la verdad es que en aquel momento no podía porque era solo una sombra de lo que fui”, agregó.

Si bien en ese momento Minogue no habló directamente sobre lo que estaba padeciendo por ese entonces, sí lo hizo a través de su música. “Tenía un secreto que guardaba para mí / Pasa otra página, cariño, sube al escenario”, dice parte de la letra de “Story”, una canción que aparece en el álbum Tension y que le sirvió como catarsis para expresar lo que estaba viviendo sin que todo el mundo lo supiera. “Necesitaba algo que marcara ese momento”, confesó la compositora en el documental.

La música se convirtió en un gran refugio para ella en ese momento Rob Grabowski - Invision

Al igual que en 2005, Kylie se tomó un tiempo para sanar y recuperarse. En 2023, volvió a la escena musical con el lanzamiento de su hit “Padam Padam”. “Llegó un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas”, advirtió la artista sobre lo que significó este sonido en su vida y su carrera. Tras asegurar que su pasión por la música “es mayor que nunca”, la rubia remarcó: “Hacer este documental ha significado rememorar muchos momentos cruciales de mi vida, y este fue uno más”.

Respecto a la primera vez que transitó por esta enfermedad allá por 2005, Minogue contó que se sentía “desconectada de su cuerpo” cuando los titulares circularon con la noticia; algo que motivó a un cambio de actitud en esta oportunidad. “Recuerdo que me habían diagnosticado, pero el mundo no lo sabía. Estaba con mi hermano y mi novio de entonces; estábamos todos aturdidos y fuimos a una cafetería. El camarero nos preguntó: ‘¿Qué tal están hoy?’. Nosotros, casi mecánicamente, dijimos: ‘Bien, gracias’, y en ese momento pensé: ‘De verdad que no sabes por lo que está pasando la gente’”, reveló tiempo después en una nota con People.