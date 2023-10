escuchar

Jessica Lange se retira de la actuación. A sus 74 años, la icónica actriz -que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria- decidió comenzar a alejarse de los sets de manera paulatina. Si bien en los últimos años sus papeles se volvieron más esporádicos, la intérprete aseguró que esta vez la decisión es definitiva y explicó los motivos.

A lo largo de estos años en pantalla, Lange se convirtió en una verdadera leyenda de la actuación. Su primer papel importante, ese que la llevó a la fama fue la remake de King Kong, que le valió un Globo de Oro. Luego, vinieron títulos como El cartero siempre llama dos veces (1981), Crímenes del corazón (1986) y Cabo de miedo (1991), en la que actuó junto a Robert De Niro y Nick Nolte a las órdenes de Martin Scorsese.

Jessica Lange reflexionó sobre el estado actual de la industria cinematográfica

El reconocimiento de la Academia le llegó dos veces gracias a su interpretación en Tootsie y Cielo azul, junto a Tommy Lee Jones. En teatro, se destacó con Un tranvía llamado deseo y Largo viaje hacia la noche, obra que le valió un premio Tony en 2016.

En 2013, la actriz comenzó a hablar de sus ganas de retirarse, afirmando que solo aparecería en una temporada más de American Horror Story; título en el que se convirtió en su rostro insignia interpretando personajes tan memorables como la hermana Jude. “Estoy llegando al final de la actuación. Quiero salir con fuerza”, le confesó por aquel entonces a Los Angeles Times. Sin embargo, se quedó más de lo planeado interpretando un personaje diferente cada temporada, apareciendo por última vez en la entrega Apocalypse de 2018.

Lange y Jack Nicholson en el set de El cartero llama dos veces

Al parecer, esta vez su decisión es definitiva. “Creo que voy a empezar a retirarme progresivamente del cine. No creo que siga haciendo esto mucho más tiempo” , dijo en una reciente entrevista con The Telegraph. E inmediatamente señaló “la falta de creatividad” en la industria y la desesperación de los productores por aumentar sus ganancias como sus razones principales. “ La creatividad ahora es secundaria frente a las ganancias corporativas. El énfasis no está en el arte, el artista o la narrativa; todo gira en torno a satisfacer a sus accionistas ”, opinó sin vueltas.

Tras asegurar que cada vez le resulta más difícil encontrar “películas maravillosas de grandes directores”, Lange confesó que no le interesa ver el 90 por ciento de las películas que actualmente están en cartelera. Y enseguida apuntó contra un género que está muy de moda en la actualidad: las películas de superhérores. “ No estoy interesada en estas grandes películas de franquicias de cómics. Creo que han sacrificado este arte en el que hemos estado involucrados en aras de obtener ganancias ”, reflexionó en referencia a los títulos de DC y Marvel.

Jessica Lange en el set de American Horror Story Archivo

A su vez, criticó el “montaje frenético” de las películas modernas. “ No sé si es porque los cineastas piensan que ya no pueden mantener la atención del público. Ese tipo de cine me vuelve loca ”, lanzó mientras resaltó que ese tipo de edición ha llevado a la pérdida de películas e historias maravillosas.

La discriminación a la que los actores se ven sometidos cuando vas cumpliendo años también fue cuestionada por la actriz. “Ese es un problema en la industria”, arremetió.

En cuanto a sus futuros planes, esta oriunda de Minnesota (que actualmente vive en Greenwich Village) aprovechará para pasar más tiempo con sus tres hijos y sus dos nietos. Eso sí, antes de su retiro, disfrutaremos una vez más de su talento en films como Long Day’s Journey Into Night, junto a Ed Harris, y Places, Please, que ya fueron rodados y se estrenarán en los próximos meses.

