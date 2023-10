escuchar

Jada Pinkett Smith ha abierto las puertas de su intimidad de par en par. La actriz y empresaria reveló detalles desconocidos de su relación con Will Smith y contó cómo superó su lucha contra la depresión y las ideas suicidas.

En una sincera entrevista con Hoda Kotb para NBC News con motivo de la publicación de sus memorias, recopiladas en el libro Worthy, la estrella de 52 años compartió que ella y su esposo estuvieron separados en secreto durante siete años, a pesar de haberse mostrado en público como pareja. No se trató de un divorcio legal, pero sí de una separación concreta ante la imposibilidad del matrimonio de remontar el vínculo. “ Hacia 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona ”, explicó primero.

Sobre los motivos por los que la pareja no hizo pública su separación hasta este momento, Pinkett Smith dijo que ni ella ni el célebre actor, quien copó las portadas durante largos meses por la escandalosa agresión a Chris Rock en los premios Oscar, estaban “preparados todavía” para afrontar la presión mediática.

En cuanto al actual estado de la relación, la conductora de Red Table Talk mencionó: “ Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso ”, destacó.

En su nuevo libro, la actriz reflexiona sobre el delicado momento que vivió junto al padre de sus hijos cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en el escenario de los premios Oscar 2022, después de que el comediante, de 58 años, hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la actriz, quien sufre de alopecia.

“ Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer, pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno en relación a ‘Oh, soy su ¡esposa!’ ocurrió instantáneamente ”, confiesa en sus memorias.

Un episodio vivido durante la adolescencia vino entonces a la memoria de la actriz, quien reconoció haberse sentido en ese momento como cuando “en un bar nocturno de Baltimore estallaba una pelea y la m... podría comenzar a estallar”.

Jada relató en detalle cómo vivió el momento en que el padre de sus hijos -Jaden, de 25 años, y Willow, de 22- abofetea a su colega: “Pensé: ‘Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’, y no fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su butaca que me di cuenta de que no era una parodia ”, detalló. En ese instante, Pinkett Smith fue consciente de que estaba en los Oscar “con un hermoso pero muy pesado vestido verde” cuando sus “viejos mecanismos” de defensa comenzaron a funcionar y algo tuvo en claro: “Pasara lo que pasara”, Will y ella estaban “juntos en esto”, aunque también pensó en que era el artista quien debía afrontar la polémica “por sí mismo”.

En diálogo con la revista People, la actriz compartió, por otro lado, detalles acerca de los trastornos de salud mental que ha atravesado a lo largo de las décadas. Hija de padres con problemas de consumo de drogas, Jada pasó una dura infancia en Baltimore y tuvo una vida llena de altibajos.

“ Cuando cumplí 40 años, sentí mucha tristeza. No encontraba una salida más allá de la muerte, me enfrentaba a mucha depresión y buscaba fuentes externas para complementar los vacíos que sentía por dentro ”, confesó. En ese momento, la invadieron las ideas suicidas. “Una voz interna me decía: ‘Matate. No valés nada”, lo que la llevó a “planear” su muerte. “Empecé a buscar lugares, acantilados donde pudiera tener un accidente, porque no quería que mis hijos pensaran que su madre se había suicidado”, reveló.

A continuación, Jada cuenta que una conversación casual en su propia casa con amigos de su hijo Jaden le brindó un rayo de esperanza. Los jóvenes contaban que el padre de uno de ellos había asistido a una ceremonia de ayahuasca. El consumo guiado de esta sustancia alucinógena, según indicó, la ayudó a reponerse. “Me proporcionó una nueva relación íntima conmigo misma que nunca antes había tenido y los pensamientos suicidas desaparecieron por completo”. Jada dice que su marido y sus hijos, “ya adultos”, también utilizaron este método con fines terapéuticos.

En cuanto a sus descendientes, dice que son “sus pequeños gurúes”, y agrega: “Me han enseñado un profundo sentido de autoaceptación. Ellos aman cada parte de mí y sienten amor incondicional por mí y por su papá”.

