Los paparazzi estuvieron muy ocupados por estos días . No solo captaron a la actriz Diane Kruger junto a su hija por las calles de Nueva York sino también a Blake Lively. Además en Madrid encontraron almorzando con amigos a Ana de Armas y después fotografiaron a Gloria Trevi realizando un show en Los Ángeles. Pero eso no es todo también retrataron in fraganti a Olivia Wilde y Billie Eilish y al gran encuentro de dos exSpice Girls, Geri Halliwell y Emma Bunton, en un evento muy glamoroso realizado en Londres.

In fraganti

Diane Kruger está muy orgullosa de su hija. La actriz se emocionó hasta las lágrimas cuando iba caminando por las calles del Soho de Manhattan y la pequeña tuvo un gran gesto que la tomó por sorpresa. ¿Qué hizo? Al ver a una persona en situación de calle se acercó a ella y le dio algo de dinero. Ante esto, Kruger felicitó a la niña por su acción con un gran abrazo.

La hija de Diane Kruger al ver a una persona en situación de calle en Manhattan se acercó a ayudarlo Backgrid/The Grosby Group

Diane Kruger fue captada en el momento en que abrazó a su hija por el gran gesto de bondad que tuvo Backgrid/The Grosby Group

Si hay alguien que no es muy amante de las guardias periodísticas y la persecución de los paparazzi esa es Blake Lively. Hace unas semanas, la actriz y su marido, Ryan Reynolds, protagonizaron una acalorada discusión con un fotógrafo que les tomó unas imágenes mientras estaban de compras por Manhattan. Esta vez la intérprete de Gossip Girl se mostró más amigable al descubrir que sus pasos estaban siendo captados por los fotógrafos mientras ella realizaba algunos trámites por Nueva York.

El frío está llegando al hemisferio norte y Blake Lively lo sabe. La actriz fue descubierta por las calles de Nueva York súper abrigada con un gorro azul y un cárdigan de lana en tonos beige Backgrid/The Grosby Group

Otra de las que fue capturada in fraganti mientras disfrutaba de un rico almuerzo con amigos fue Ana de Armas. La actriz cubano-española volvió a España después de rodar en los Estados Unidos y se la vio paseando por las callecitas de Madrid y disfrutando de algunas de sus exquisiteces.

Con un look total white, Ana de Armas fue vista almorzando en un restaurante de Madrid junto a unos amigos G3/The Grosby Group

Totalmente recuperado, Jamie Foxx celebró el cumpleaños de 15 de su hija Anelise . El lugar elegido fue Nobu, en Malibú, en donde acudieron amigos y familiares con una montaña de regalos. Antes del gran festejo, Foxx recurrió a su cuenta de Instagram para desearle públicamente un muy feliz cumpleaños a la adolescente. “Detrás de ese cabello hay una niña increíble que está creciendo. ¡Feliz cumpleaños Anelise! ¡Mi hermosa hija!”, escribió sin poder creer el paso del tiempo. Junto a su saludo, este padre orgulloso publicó un carrusel de la quinceañera con esa melena rizada que la caracteriza.

Con una camisa verde estridente y un sombrero súper llamativo, Jamie Foxx organizó una gran fiesta por el cumpleaños de 15 de su hija. El actor fue visto acarreando bolsas gigantes de Gucci, dando una pista de los regalos que recibió la adolescente x17/The Grosby Group

Olivia Wilde fue fotografiada después de su clase de gym por las callecitas de Los Ángeles. La actriz y directora de cine combinó su buzo celeste con su botellita de agua; siempre atenta a los detalles Hollywood To You/Star Max - GC Images

Con su melena bicolor, Billie Eilish saludó a sus fans luego de pasar por el programa estadounidense Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles RB/Bauer-Griffin - GC Images

Encuentro de Spice Girls

Geri Halliwell está de estreno . La cantante presentó su nuevo libro infantil Rosie Frost & The Falcon Queen en el Reino Unido. Amigos y familiares se acercaron hasta la Torre de Londres para acompañar a la artista en este nuevo desafío. Entre los presentes estuvo su gran amiga y colega Emma Bunton, con quien compartió sus mejores años en el inolvidable grupo Spice Girls.

Respecto a este lanzamiento literario, Geri dijo que espera que esta historia inspire a los lectores jóvenes a “encontrar su propia fuerza y poder hacerle frente a los desafíos”. “Rosie Frost ha vivido en mi corazón durante mucho tiempo y este parece el momento adecuado para presentarla al mundo”, expresó ante sus invitados.

Mientras que Geri lució un elegante vestido vaporoso en su paleta de colores favorita: el blanco; su gran invitada apostó por las estampas con un modelo a lunares Dave Benett - Getty Images Europe

Encuentro cumbre. A pesar de que hace años no se suben juntas a un escenario, la amistad entre ellas sigue intacta. Así lo demostraron estas imágenes donde las exSpice Girls posaron súper divertidas demostrando que su complicidad es la misma que hace 20 años atrás Dave Benett - Getty Images Europe

Halliwell también estuvo acompañada por su marido Christian Horner, con quien está casada desde 2015 Dave Benett - Getty Images Europe

Sobre el escenario

En medio de su gira, Gloria Trevi dio un nuevo concierto en Los Ángeles. La artista, que siempre se caracterizó por su transgresión y rebeldía, presentó un espectáculo vanguardista y elegante donde cuenta la evolución de su vida a través de nuevas versiones de sus clásicos y algunos temas inéditos Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

Meghan y Harry y una buena causa

Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y hubo varios actos, eventos y campañas con el fin de concientizar sobre este tipo de enfermedades y su cuidado. Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron presentes en la Cumbre de Padres de la Fundación Archewell en Nueva York, un organismo creado por ellos para colaborar con esta causa.

“Desde hace un año hemos conocido a algunas de estas familias y, desde ese momento, es imposible no llorar al escuchar sus historias porque es así de devastador este tema”, dijo Meghan al empezar la conferencia.

Los duques de Sussex participaron de la charla "Bienestar mental en la era digital” del proyecto Healthy Minds en Nueva York Evan Agostini - Invision

Si bien sus hijos, Archie y Lilibet, son aún "muy pequeños", Meghan confesó que como padres están muy atentos al impacto que las redes sociales puedan causar sobre ellos Evan Agostini - Invision

El príncipe Harry también opinó al respecto: "Para nosotros, con niños que van a criarse en la era digital, la prioridad es reconvertir el dolor en un propósito y brindarles nuestro mayor apoyo, así como un centro de atención y una plataforma para que los padres se conozcan, se ayuden y se desahoguen", expresó mientras aclaraba que buscar soluciones de manera colectiva es la clave para que ninguna familia pase por lo que ellos han pasado Bryan Bedder - Getty Images North America

Para esta cita, Markle eligió un traje sastre muy sexy compuesto por una americana con escote bardot que dejaba los hombros al descubierto y un pantalón de corte palazzo, todo en un sofisticado color blanco. La duquesa lo combinó con unos stilettos beige y accesorios de esmeraldas y diamantes Evan Agostini - Invision