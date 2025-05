A los 89 años, Alan Alda contó cómo es vivir y trabajar con la enfermedad de Parkinson: “Siempre le busco el lado divertido”

A sus 89 años, Alan Alda no perdió su optimismo ni su sentido del humor. En una reciente entrevista, el célebre actor, que en 2015 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, dio algunas precisiones sobre su presente. “Estoy progresando”, le dijo a People con una sonrisa pícara, y luego de una breve pausa, agregó: “No he dicho en qué dirección”.

El protagonista de M*A*S*H y padre de tres hijos sufre además de ceguera facial o prosopagnosia, definida como una condición neurológica, no visual, que genera la incapacidad de reconocer rostros conocidos, incluso el propio. Por eso, Alda reveló que su vida ha sido siempre una “serie interminable de acertijos”.

Pero, a pesar de estar acostumbrado a esa constante incertidumbre, el párkinson le sumó nuevas dificultades. “Casi todos los días encuentro una nueva forma de hacer algo”, indicó Alda. “Es un poco como un juego. He descubierto que, sea cual sea el pequeño problema, si persevero, al final puedo resolverlo, y entonces me siento como un millonario. Es una forma de pasarlo bien en circunstancias difíciles”.

“Gestionar el párkinson ha pasado de ser un trabajo a tiempo parcial a casi un trabajo a tiempo completo, controlando todas estas pequeñas soluciones. Pero eso me mantiene siempre buscando el lado divertido”, indicó.

Recientemente, Alda participó en la adaptación de la película de 1981 Las cuatro estaciones, de Netflix. Debido al éxito conseguido, la serie de Tina Fey ya ha sido renovada para una segunda temporada. “Estoy muy feliz por Tina”, indicó Alda. “La película significó mucho para mí, y la gente está reaccionando a su trabajo de forma muy similar a como lo hizo con el mío”, agregó.

En la película original, Alda interpreta al abogado controlador Jack Burroughs. En la serie de Fey, Will Forte interpreta una versión del papel de Alda, quien aparece como uno de los padres del personaje.

Durante una escena con Fey y Colman Domingo, el personaje de Alda les da un consejo matrimonial: “De vez en cuando mi esposa decía: ‘¡Felicidades! ¡Sacate los pantalones, es día de sexo!’. Quizás podrías intentarlo con tu pareja".

Al igual que su personaje, Alda recurre periódicamente al consejo de su propia esposa, Arlene, con quien lleva 68 años casado. “Ella siempre dice: ‘El secreto del matrimonio es la memoria corta’”, dice. “Ambos intentamos practicar el estar presentes cuando estamos presentes: escuchar, responder, interesarnos. Uno se acostumbra a alguien, sea quien sea. Siempre he pensado que si el Papa y la Madre Teresa fueran pareja, después de unos años, tendrían que resolverlo”.

Alda conoció a Arlene, de 92 años, durante sus años universitarios en Nueva York en 1956, en la fiesta de un amigo en común. Fueron los únicos dos invitados que no dudaron en comerse el pastel de ron después de que se les cayera al suelo. “Supe que ella era la indicada cuando nos comimos ese pastel. Coquetear con la comida tiene su encanto, y que se riera de mis chistes fue muy importante. Todavía nos reímos mucho de nuestros chistes, y cada día es más graciosa”.

“Ya no tengo la destreza de antes con los dedos, así que a veces tiene que abrirme un paquete”, dice. “Es muy amable. Siempre le digo: ‘Gracias’” indicó Alda. Con respecto a sus logros cotidianos, explicó: “No me siento orgulloso. Me alegro de poder hacer algo. El orgullo me parece una pérdida de tiempo”.