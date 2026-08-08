A los 99 años: murió la actriz británica Jean Lodge, protagonista de películas como El caballero Negro

Jean Lodge, la actriz británica que interpretó a la reina Ginebra en la película de 1954 sobre el rey Arturo, El caballero negro, falleció el último miércoles, a los 99 años.

Su nieta, Amy Shaughnessy, anunció su partida en redes sociales. “Jean Margaret Shaughnessy (de soltera Lodge) nos dejó hoy, un día después de cumplir 99”, escribió Amy. “Falleció, como ella diría, ‘en paz y tranquilidad’ mientras dormía”.

Estuvo casada con Alfred Shaughnessy, el guionista principal de la exitosa serie británica de los años 70 Upstairs, Downstairs, desde 1948 hasta su fallecimiento en 2005.

Lodge forjó una familia de artistas. Su hijo David Shaughnessy ha dirigido para Days of Our Lives, The Young and the Restless y The Bold and the Beautiful, entre otras series y es actor de doblaje, con créditos que incluyen Big Hero 6 y Star Wars Rebels.

Otro de sus hijos, Charles, ha sido conocido especialmente por protagonizar, como Shane Donovan, Days of Our Lives y por haber sido Mr. Sheffield el compañero de fórmula de Fran Drescher durante los nueve años que trabajaron juntos en la comedia de situación La niñera (1993-1999).

Por su parte, Lodge contó con una prolífica carrera en el cine y la televisión del Reino Unido, entre finales de la década del cuarenta y mediados de la del sesenta. Además de The Black Knight, participó en las películas White Corridors, Brandy for the Parson y, en 1961, The Hellfire Club junto a Peter Cushing. Lodge también actuó en el West End británico, durante la década de 1950.

Jean Lodge x.com

Su nieta no solo fue la encargada de dar la noticia. También se extendió en palabras para recordar a su abuela. “Amaba a sus dos hijos, Charles y David, a sus nueras, Susie y Annie, y a sus cinco nietas, Amy, Jenny, Katie, Maddy y Josie. Tuvo la dicha de tener dos bisnietos, Julian y Noa. Una matriarca siempre presente, su picardía, su terquedad, su alegría y su amor por contar historias perdurarán en su familia. En nosotros. Para siempre. La echaremos de menos. La llevaremos siempre con nosotros. La amamos con todo nuestro corazón.”