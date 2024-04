A punto de cumplir 50 años, Victoria Beckham reflexionó sobre su vida; “mi pasión siempre ha sido soñar a lo grande”

Escuchar

Victoria Beckham está a punto de cumplir 50 años y esta nueva década que arrancará en su vida la lleva a reflexionar un poco sobre su presente y su pasado. A través de Instagram, la ex Spice Girl compartió unas emotivas palabras en la víspera de su cumpleaños.

“ Ahora que me preparo para cumplir 50 años (¡usando tacos altos, por supuesto!), me siento increíblemente bendecida por haber alcanzado este hito . Bendecida, pero también realizada y profundamente satisfecha, no solo de dónde estoy como mujer, sino de lo lejos que han llegado mis marcas de moda y belleza”, comenzó reflexionando. “Mi ambición siempre ha sido empoderar a las mujeres y hacer que se sientan la mejor versión de sí mismas. Para mí, eso significaba confiar en mi instinto y no renunciar nunca a mi visión creativa”, continuó.

“ Creo que una, en la vida, puede ser muchas cosas: una estrella del pop, una madre, una esposa, una diseñadora ”, enumeró. “Mi pasión siempre ha sido soñar a lo grande, ¡y luego soñar aún más grande! Cree primero en ti misma, los demás te seguirán. Y si tenés mucha suerte, encontrarás a alguien que crea en ti incluso más que tú”, agregó.

La empresaria británica mencionó a los miembros de su familia, agradecida por lo construido. “ David Beckham, te estaré eternamente agradecida por tu amor y apoyo incondicionales, y por nuestros preciosos hijos. Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper: ustedes me completan. Estoy tan orgullosa, tan asombrada de las personas amables, trabajadoras y talentosas en las que se están convirtiendo ”, expresó la feliz madre y esposa.

“Brindo por hacer más de lo que amo con la gente que amo. Estoy muy agradecida con mi familia, mis amigos y mi increíble equipo. Este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo, que recién está comenzando. Mamá y papá: los quiero”, se despidió, agregando un simple “Besos” y su firma.

Victoria está en pareja con David Beckham desde 1997, con quien se casó dos años después del primer flechazo. Juntos tuvieron a Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) y Harper (12). El matrimonio divide su vida entre los Estados Unidos y Europa, y comparte desde la pasión por el fútbol y la moda, hasta exclusivos eventos llenos de celebridades.

Además de mostrarse constantemente disfrutando de su gran familia, según Celebrity Net Worth (un sitio especializado en estimar la fortuna de los famosos), el exfutbolista y su mujer llevan cosechado hasta el momento un patrimonio neto de 450 millones de dólares.

Los Beckham en una postal familiar

En sus 50 años de vida, Victoria amasó su fortuna primero en la industria de la música. La británica conoció la fama gracias a su participación en el grupo pop Spice Girls, cuyo hitazo “Wannabe” le dio a la famosa banda pop 80 millones de dólares en su primer año. En 2008, ya alejada de los escenarios, lanzó la línea de ropa que lleva su nombre y que, con el tiempo, la alentó a crear además una marca de lujo de productos de belleza y maquillaje, Victoria Beckham Beauty. En el último tiempo, la diseñadora aprovechó la vuelta de la beckhammanía para lanzar su primera línea de fragancias y sumar más facturación a su empresa.

“Somos muy fuertes como pareja. Y sí, tenemos hijos increíbles, tenemos carreras increíbles, pero… También nos dedicamos tiempo para estar el uno al otro”, aseguró David este año, en la docuserie de Netflix que repasa su vida y su carrera, revelando un poco el secreto de la felicidad y la razón por la cual a pesar de los años y los golpes de la vida la pareja sigue más fuerte que nunca. “Victoria lo es todo para mí”, añadió, elogiando a su esposa.

