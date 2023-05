A punto de debutar como actriz en Rápido y furioso 10, la hija de Paul Walker reveló que siente que su padre se comunica con ella

escuchar

Rápido y furioso se convirtió en la saga más rendidora de las últimas décadas. Sus films catapultaron al estrellato a algunos de sus protagonistas, como Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Y a su vez varios actores consagrados como Kurt Russell, Charlize Theron, Jason Statham, y Dwayne Johnson se subieron a ese tanque que parece invencible. Ahora, en la décima película que se estrena este jueves, hace su debut una persona muy especial, que forma parte desde muy pequeña de este mundo de autos y pandillas: Meadow Walker.

A diez años de la inesperada muerte de su padre en un accidente automovilístico, Meadow Walker se incorpora formalmente al universo que lo tuvo como protagonista. “Esta es una captura de mi cameo en Rápido y furioso 10. ¡La primera película se lanzó cuando yo tenía un año!”, escribió la joven junto a una imagen en la que se la ve caracterizada como una azafata, a bordo de un avión. “ Crecí en el set viendo a mi padre, Vin, Jordana, Michelle, Ludacris y los demás en los monitores. Gracias a mi papá, nací en la familia rápida. No puedo creer que ahora también pueda estar allí, junto a los que han estado por aquí para verme crecer ”, agregó.

“Gracias Louis Leterrier por tu amabilidad, paciencia y apoyo”, afirmó en un mensaje dirigido al director de la última película. “Siento que he sido parte de la familia desde que comenzamos. Estoy feliz, es solo el comienzo”, sumó la joven. “Y un reconocimiento especial para el mejor amigo de mi padre, Brandon Birtell [productor del film], porque esto no podría haber sido posible sin él. Me siento tan bendecida de poder honrar el legado de mi padre y compartir esto con él para siempre”, finalizó.

Además de compartir elenco con algunos de los compañeros históricos de su padre, la joven modelo podrá concretar, de alguna manera, el sueño de trabajar junto a él: según trascendió, Brian O’Conner, el personaje de Walker también aparecerá en la película, en forma de flashback.

“Estoy orgulloso por el hecho de que ella quiera honrar tan bellamente a su padre”, expresó Diesel, quien mantiene una relación muy cercana con la hija de su colega y amigo. En diálogo con E! News, en la alfombra roja del estreno de la nueva película de la franquicia en Roma -ciudad en la que transcurre parte de la acción de esta décima entrega-, el actor agregó: “Como padre, esperamos que nuestros hijos quieran honrarnos de esa manera”.

“ ¿Qué pensaría Paul de la actuación de Meadow? Creo que está sonriendo no solo por su actuación, sino por el hecho de que él y yo soñamos con que la saga continuara hasta el décimo capítulo... Y sentir este amor... La frutilla del postre es el hecho de que su hija haga un cameo”, expresó emocionado.

Meadow Walker y Vin Diesel en la premier de Rápido y Furioso 10 ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Creo que si fueran mis hijos quienes me honraran tan respetuosamente, no podría pensar en nada mejor. Creo que es un círculo tan completo, es tan hermoso”, expresó, a su vez, Theron. Brewster, quien interpreta a Mia, el interés amoroso del personaje de Walker en las primeras películas de la saga, también se mostró emocionada por la nueva incorporación a la “familia”: “Meadow tiene tanta gracia y continúa con el legado de su padre de una manera tan hermosa que me encanta el hecho de que ella esté en la película. Esperemos que continúe en la saga. Ella es una gran parte de nosotros”.

En una de las entrevistas previas al estreno, Meadow había asegurado que más allá de que siente su ausencia, tiene un extraño contacto con su padre, cuando más lo necesita. “ El 4 y el 7 son los números favoritos de mi padre. Y juro que cada vez que me cuesta tomar una decisión, cuando discuto con alguien o estoy atravesando por una situación complicada, empiezo a ver esos números en todas partes. Y no tengo dudas de que es él ”.

Pero la joven fue más allá, y dio a entender que su padre también se manifestaba de otras maneras en su vida cotidiana: “Incluso ayer, estaba teniendo un momento extraño y las campanas del reloj comenzaron a sonar”, reveló Meadow. “Entonces, empecé a sentir que todo iba a esta bien. Es su manera de hacerme sentir protegida”.

LA NACION