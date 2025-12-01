El sentido homenaje de Meadow Walker y Vin Diesel a 12 años de la muerte de Paul Walker: “Te amo por siempre”

Este domingo no fue un día más para los fanáticos de la saga Rápidos y Furiosos. Se cumplieron 12 años de aquel trágico accidente automovilístico que se llevó la vida de uno de sus protagonistas: Paul Walker. Tanto su hija Meadow como su gran amigo Vin Diesel recurrieron a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje y confesar cuánto lo extrañan.

El 30 de noviembre de 2013, la estrella de cine -que se hizo popular por encarnar a Brian O’Conner en la saga- perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba chocara contra un poste de luz en el barrio de Valencia, en la ciudad californiana de Santa Clarita. El actor estaba junto a su amigo, Roger Rodas (quien se encontraba al volante), y venía de participar de un evento solidario para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan que, unas semanas antes, había asolado Filipinas dejando miles de víctimas mortales. La noticia no sólo impactó a su hija, que por aquel entonces apenas tenía 15 años, sino a toda la comunidad artística que lo despidió con conmovedores mensajes y homenajes.

Desde aquel fatídico día, cada fin de noviembre Meadow Walker recurre a sus redes sociales para recordar a su padre. Y esta vez no fue la excepción. “12 años sin ti… Te amo por siempre”, escribió la joven modelo junto a tres fotos donde se la ve celebrando su cumpleaños número 4 junto al actor. En la primera imagen retro, la niña -que está sentada sobre la mesada de una cocina- pareciera estar muy concentrada pidiendo deseos mientras Paul le canta el feliz cumpleaños. En la segunda, padre e hija son retratados dándose un tierno beso, mientras que en la última Meadow sonríe a cámara al tiempo que el intérprete la mira feliz.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios y corazones. “El estaría muy orgulloso de vos y siempre te está cuidando”, escribió una seguidora mientras que el resto le enviaba todo su amor en este triste día. A lo largo de estos 12 años, la joven siempre ha mantenido vivo el recuerdo de su padre, ya sea a través de emotivos posteos con motivo de su aniversario, de cumpleaños o del día del padre. Sin embargo, su gesto no sólo queda en las redes sociales sino que, desde hace un tiempo, Meadow creó The Paul Walker Foundation en su honor. Esta iniciativa tiene el propósito de cuidar el medioambiente y proteger los océanos; una causa que apasionaba al intérprete, quien antes de dedicarse a la actuación se había licenciado en Biología Marina.

Meadow Walker suele recurrir a sus redes sociales para hablar de sus experiencias más difíciles

Lo mucho que extraña a su padre no es lo único que Meadow se ha animado a compartir con sus casi 4 millones de seguidores. En noviembre de 2021, la joven contaba que había vencido al cáncer con una impactante foto a punto de entrar al quirófano. “Hoy hace 2 años. He recorrido un largo camino. Adiós, tumor. Bendecida y agradecida”, escribió por aquel entonces. Dos años después, la influencer también recurrió a su Instagram para anunciar su separación del actor Louis Thornton-Allan: “Después de tres maravillosos años de matrimonio, hemos llegado a un acuerdo para separarnos amistosamente”, contó a través de un comunicado.

El homenaje de Vin Diesel

Así como en pantalla eran una dupla invencible, fuera de ella Paul Walker y Vin Diesel compartían la misma lealtad y amistad. De hecho, el intérprete de Toreto fue el encargado de llevar a Meadow al altar cuando en 2020 se casó con Thornton-Allan. Al igual que su hija, Diesel no se pierde fecha especial para homenajear a su “hermano de la vida” y este fin de semana lo hizo a través de dos publicaciones.

“Doce años… No pasa un día… Te extraño”, escribió el actor en la primera donde se lo ve junto a Walker esperando en una escalera. En la segunda, Diesel eligió una escena de Rápidos y Furiosos para agasajarlo: “El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que tú eres parte de ello... Una hermandad eterna. Te amo por siempre”, expresó.

Walker falleció en pleno rodaje de la séptima película de Rápidos y Furiosos. Gracias la colaboración de sus hermanos (que hicieron de dobles), el film pudo completarse y fue dedicado a él. Desde entonces, la saga siempre ha incluido algún que otro homenaje en memoria de Paul; uno de ellos fue cuando en la décima entrega su hija Meadow apareció realizando un pequeño cameo.