Vin Diesel confirmó la fecha de la nueva entrega de Rápido y Furioso, junto a una emotiva imagen de Paul Walker

Desde el estreno del primer film en 2001, Rápido y furioso se convirtió en una de las franquicias más rentables del Hollywood actual. La saga, que actualmente cuenta con diez largometrajes y un spin off, está muy cerca de cerrar sus puertas. Y fue la principal estrella de esas películas, el propio Vin Diesel, quien compartió en redes sociales la fecha de estreno de la muy esperada nueva entrega de Rápido y furioso.

Durante la tarde del viernes, Diesel subió a su cuenta de Instagram una foto del primer largometraje de Rápido y furioso, en la que se encuentra junto a Paul Walker, coprotagonista inicial de la saga, quien falleció en 2013 en un accidente automovilístico. Junto a esa significativa foto, el actor escribió: “Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, pero al menos es nuestro. Es un camino que nos definió y que se convirtió en nuestro legado. Y nuestro legado, dura para siempre”. Y a continuación, el intérprete que compone a Toretto concluyó: “¡17 de marzo de 2028! Fast Forever”.

Vin recordó a Paul Archivo - LA NACION

De esa manera, el actor confirma que aun faltan dos años completos antes de ver el final de la mítica saga. En el posteo, si bien el entusiasmo fue generalizado y muchos usuarios compartieron mensajes muy sentidos respecto a Paul Walker, también hubo un sector que se lamentó por tener que esperar tanto tiempo hasta ver el clímax de la franquicia.

Sobre el largometraje final de la franquicia, Vin Diesel solamente reveló que su intención es volver a las raíces, con secuencias de carreras que transcurran en paisajes urbanos.

El homenaje de Meadow Walker

Meadow Walker, de pequeña, junto a su papá

En noviembre del año pasado se cumplieron doce años de aquel trágico accidente automovilístico que se llevó la vida de uno de sus protagonistas: Paul Walker. Tanto su hija Meadow como su gran amigo Vin Diesel recurrieron a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje y confesar cuánto lo extrañan.

Desde aquel fatídico día, cada fin de noviembre Meadow Walker recurre a sus redes sociales para recordar a su padre. Y esta vez no fue la excepción. “12 años sin ti… Te amo por siempre”, escribió la joven modelo junto a tres fotos donde se la ve celebrando su cumpleaños número 4 junto al actor. En la primera imagen retro, la niña -que está sentada sobre la mesada de una cocina- pareciera estar muy concentrada pidiendo deseos mientras Paul le canta el feliz cumpleaños. En la segunda, padre e hija son retratados dándose un tierno beso, mientras que en la última Meadow sonríe a cámara al tiempo que el intérprete la mira feliz.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios y corazones. “El estaría muy orgulloso de vos y siempre te está cuidando”, escribió una seguidora mientras que el resto le enviaba todo su amor en este triste día. A lo largo de estos 12 años, la joven siempre ha mantenido vivo el recuerdo de su padre, ya sea a través de emotivos posteos con motivo de su aniversario, de cumpleaños o del día del padre. Sin embargo, su gesto no sólo queda en las redes sociales sino que, desde hace un tiempo, Meadow creó The Paul Walker Foundation en su honor. Esta iniciativa tiene el propósito de cuidar el medioambiente y proteger los océanos; una causa que apasionaba al intérprete, quien antes de dedicarse a la actuación se había licenciado en Biología Marina.

Por su parte, Vin Diesel compartía con Paul Walker una gran amistad. Y al igual que Meadow Walker, Diesel tampoco deja de homenajear a su “hermano de la vida”, y en 2025 lo hizo a través de dos publicaciones.

“Doce años… No pasa un día… Te extraño”, escribió el actor en la primera donde se lo ve junto a Walker esperando en una escalera. En la segunda, Diesel eligió una escena de Rápidos y Furiosos para agasajarlo: “El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que tú eres parte de ello... Una hermandad eterna. Te amo por siempre”, expresó.