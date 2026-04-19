Ricardo Biasotti habló de las denuncias de Andrea del Boca: cómo fue su relación y el mensaje a su hija

Tal como estaba anunciado, Ricardo Biasotti pasó por La noche de Mirtha y habló de todo. Con Juana Viale sentada en la cabecera de la mesa por la ausencia de la Chiqui, la expareja de Andrea del Boca y el padre de Anna, su única hija, no esquivó ninguna pregunta: explicó cómo fue el vínculo con la actriz y cuándo se terminó; dio su versión de cada una de las denuncias que la artista hizo públicas; explicó por qué se mantuvo tantos años en silencio, aseguró que “perdió todo” y le mandó un mensaje a Anna.

La aparición de Biasotti se da luego de que Del Boca decidiera entrar a la casa de Gran Hermano y tras su presentación ante el Senado para respaldar el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas de las falsas denuncias. La integrante de la Cámara Alta estuvo incluso sentada con él en la mesa del programa de eltrece. El resto de los invitados fueron los periodistas Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi.

“¿Cómo empieza esto?”, arrancó Viale el ida y vuelta con Biasotti, que se extendió durante gran parte del envío. “La historia tiene más de 20 años. Desde antes de que naciera mi hija empecé a sentir que las cosas no estaban bien, que había algo que no funcionaba. Porque la realidad es que yo quería ser un padre presente”, explicó el contador.

“Fuimos una pareja muy corta, muy efímera. No funcionó”, reconoció, y dijo que se enteró del embarazo cuando ya estaban separados. “Hasta los seis meses yo la acompañé a las primeras visitas al obstetra. Incluso estuve en la primera ecografía. Pero a los seis meses ella cortó todo contacto”, repasó. “De un día para el otro se fue a Miami y cambió de médico”. Biasotti expresó que se enteró de la fecha y el lugar del parto el mismo día en que nació Anna, porque un amigo anestesista se lo informó.

Ricardo Biasotti y Anna del Boca

Luego de ver a su hija los dos primeros días en la clínica, Biasotti dijo que no lo dejaron tener contacto con ella hasta sus cuatro meses y que durante ese tiempo no fue inscripta porque, según su relato, los Del Boca esperaban que él desapareciera. También contó que durante los primeros cuatro años incumplieron con las visitas pautadas por la Justicia. “Fue toda una lucha, por nueve años, hasta que dejé de verla definitivamente”.

Qué dijo Biasotti de las denuncias públicas de Andrea del Boca

Gómez Rinaldi intervino en la charla para preguntarle a Biasotti por las denuncias públicas que la actriz hizo en su contra, y arrancó con el día en que Del Boca se sentó frente a Jorge Rial, mostró varios moretones y denunció violencia de género por parte de su ex. “El primer hecho mediático fue en el programa de Mirtha”, repasó Biasotti. “El día en que le preguntan si está embarazada y ella dice que no”, aclaró Viale. “Yo estaba mirando y pensé: ‘¿cómo hace una cosa así?’”, confió el profesional.

Sobre los moretones, Biasotti dijo que no eran falsos, que eran producto de un tratamiento estético y que todo fue “una puesta en escena” armada entre Del Boca y Rial. “Me dijo el médico que los moretones eran pinchazos, eran inyecciones”, explicó, y señaló que los peritos que analizaron el caso sostuvieron que esas marcas en el cuerpo eran previas al día en que Del Boca aseguró que le habían pegado. “Tuve una doble causa porque me denunció por violencia tanto en el fuero civil como en el penal. Y salí sobreseído en primera y segunda instancia en las dos. Fue toda una puesta en escena muy armada con Jorge”. También aseguró que Andrea del Boca mintió cuando dijo que a su hija la habían secuestrado en el programa La mamá del año.

Ricardo Biasotti habló ante el Senado de la Nación (Foto: Captura de pantalla Tv Pública)

“Todo se puso peor cuando mi hija cumplió nueve años: automáticamente ella decidió incumplir el régimen de visitas y yo no la vi más. Fue la última vez que la abracé”, siguió su relato. “Pasé años pidiendo en la Justicia que se cumpliera el régimen de visitas, que está firme, y luego que se hiciera la re-vinculación. Y se cajonearon todos mis pedidos”.

“¿Desde la política tuviste algún tipo de presiones sobre la figura de Andrea para que te alejes?”, consultó Alfano. “Que el juez haya cajoneado todos mis pedidos se debió a que hubo una mano política atrás que ayudaba. En esa época ella estaba vinculada a Aníbal Fernández. Él le puso su abogado personal para que manejara todos los casos”, respondió Biasotti y aclaró que eso sucedió en 2009.

En cuanto a la denuncia de abuso, Biasotti expresó: “Eso fue lo más fuerte de todo. Lo que pasa es que venía un poco entrenado, porque eran tantas, además públicas, que ahí ya tenés una condena asegurada”. Luego aseguró que, tres semanas antes de que se presentara en la Justicia, Del Boca fue a los medios adelantando los detalles y el relato del texto.

“Vos responsabilizaste a los periodistas. Yo creo que fue un error que no hablaras, que no salieras a responder”, acotó Gómez Rinaldi. “Mi posición siempre fue proteger la intimidad y la privacidad de la nena. De una menor que ya estaba siendo expuesta mediáticamente y estigmatizada”, respondió el contador.

El mensaje de Biasotti para Anna del Boca

Biasotti explicó que todo lo que pasó con su hija tuvo consecuencias en su vida social, laboral, económica y en su salud mental. “Yo perdí absolutamente todo”, confió, y aseguró que desde que nació Anna y renunció a su trabajo por la exposición, nunca más pudo conseguir un empleo en relación de dependencia. Sin embargo, antes de cerrar el tema, dijo que le gustaría volver a tener un vínculo con su hija.

“Por supuesto que me gustaría. Este es el mensaje que yo le paso a Anna: ella es una mujer y es su derecho y decisión reencontrarse con su padre o no. Yo tengo el corazón abierto y siempre voy a tener la esperanza de hacerlo”, expresó. “Es mi hija, la voy a querer toda mi vida. No importa que se saque mi apellido; el nombre que yo le puse sigue siendo mío porque tiene parte de mis genes”.