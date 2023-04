A pura sonrisa, con bastón y en buena compañía: así fue la primera aparición pública de Jeremy Renner, luego del accidente en el que casi pierde la vida

escuchar

Tres meses atrás, parecía imposible, pero, cual superhéroe, lo logró. Jeremy Renner volvió a mostrarse en público luego del accidente en el que casi pierde la vida. El actor de Hawkeye asistió en Los Ángeles al estreno de Rennervations, la nueva serie documental de Disney+ que lo tiene como protagonista.

El actor posó sonriente junto a familiares, amigos y colaboradores JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actor, de 52 años, se mostró muy sonriente acompañado por su hija Ava, de 10 años. Impecable, como siempre, esta vez Renner sumó un nuevo elemento a su outfit: el bastón que desde hace un tiempo lo ayuda a movilizarse.

El actor casi pierde la vida el 1 de enero, cuando la máquina quitanieves que manejaba en su casa del Lago Tahoe, Reno, se descontroló y lo aplastó. Como consecuencia, sufrió una hemorragia en la pierna y la fractura de 30 huesos, además de un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas.

A pesar de que todavía utiliza un bastón para movilizarse, Renner bromeó con la escenografía temática de la alfombra roja VALERIE MACON - AFP

Recién este mes, contó en primera persona la experiencia, en un especial llamado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A story of terror, survival and triumph -”Jeremy Renner: la entrevista de Diane Sawyer, una historia de terror, supervivencia y triunfo”- emitido el jueves por la noche por ABC y Hulu. “Estuve despierto en todo momento”, reveló sobre lo que recuerda del fatídico 1 de enero. “Me puse a escribir notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, agregó sobre lo que hizo mientras estaba en el hospital. Fue justamente su familia la que nunca lo abandonó y lo acompañó en todo momento.

Jeremy Renner en el estreno en Los Ángeles de la serie original de Disney+ Rennervations JON KOPALOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La noche anterior, habían recibido todos juntos el nuevo año en South Lake Tahoe, California, a donde habían viajado para pasar unos días de descanso sin imaginar que sus vidas cambiarían para siempre. En el grupo estaba Ava, que se pegó un gran susto al ver a su papá al borde de la muerte.

“Ella no me dijo nada”, recordó con emoción en la voz. “Solo dijo que tenía miedo y que me quería”, contó. También reveló que, en lenguaje de señas, le dijo a su familia “lo siento” mientras era atendido por los paramédicos. “Lo hablo con todos cuando me cuentan sus perspectivas, que son horribles. Veo el peso que puse sobre ellos y lo que acabamos de soportar”, dijo Renner. “Eso es amor de verdad, es sufrimiento, pero que se alimenta de las semillas del amor”.

Renner también recordó que escribió una nota a su familia mientras estaba en el hospital, algo que los ayudó a todos a darse cuenta de que se iba a poner bien. “Escribí ‘Vaya mierda’, y todos empezaron a reírse y a decir: ‘Ha recuperado su personalidad, está ahí’. Enseguida les dije que lo sentía mucho”, expresó. “Esa fue la primera vez que sentí que volví. “Fue hermoso tener al despertar todas esas caras dulces mirándome”, agregó.

Además de la familia, hubo un colega que estuvo a su lado incondicionalmente. Anthony Mackie, su compañero de reparto en la película ganadora del Oscar en 2009 Vivir al límite y también actor del Universo Cinematográfico Marvel, estuvo junto a su cama en los días más difíciles. “Son las acciones”, respondió Renner cuando Sawyer, de 77 años, le preguntó por el apoyo que recibió tras el accidente. “Mackie estuvo a mi lado en Reno”, agregó el actor mientras en la pantalla se destacaban las dulces palabras enviadas por Chris Evans, Chris Pratt y Evangeline Lilly, compañeros de Renner en la saga Avengers.

Este lunes, el actor apareció en Jimmy Kimmel Live! el lunes por la noche. , donde hizo un pequeño baile mientras usaba su bastón para subir al escenario. El presentador Kimmel, de 55 años, bromeó con Renner: “Si había alguna duda sobre quién era el Avenger más duro, eso ya está resuelto”.

En Rennervations, el actor reconstruye autos fuera de servicio, junto a amigos famosos como Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor y Sebastián Yatra. El mejor amigo de Renner, Rory Millikin, que también participa del proyecto, aseguró que Renner “lleva esta carga de manera muy heroica” y que el “estado de ánimo del actor es inspirador”.

Además de conductor, Renner es productor ejecutivo del nuevo proyecto de Disney+ Chris Pizzello - Invision

“Es una persona muy apasionada. Su estado de ánimo es excelente. Se fortalece con la familia y los amigos, que han sido maravillosos”, le dijo Millikin a People. “Sé que suena cursi agradecer a los fanáticos por su apoyo, pero en realidad tuvo un gran impacto en él. Los estaba leyendo todos, y de hecho pasó el tiempo leyendo muchas de estas cosas y le dio mucha fuerza”.

LA NACION