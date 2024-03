Escuchar

Para muchos televidentes, disfrutar de la alfombra roja de los premios Oscar es casi tan importante como ver ganar a sus celebridades favoritas alguna estatuilla. Por eso, la transmisión de la llegada de las estrellas de Hollywood al Teatro Dolby se convirtió en un show en sí mismo. Este domingo 10 de marzo, antes de la 96° entrega de los premios Oscar, el canal E! Entertainment se encargará de mostrar, en vivo, los looks de los artistas y entrevistas a los protagonistas de la noche.

Zendaya, quien brilló en 2022 sobre la alfombra roja, volverá a los premios como presentadora Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La transmisión de la alfombra roja de los galardones más importantes de la industria que cada año entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood comenzará a las 19 -hora local- con la puesta al aire de “Punto de encuentro” por TNT y Max, la plataforma que sustituyó a HBO y que se lanzó de forma oficial el 27 de febrero en Latinoamérica. Desde Los Ángeles, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun charlarán mano a mano con los artistas. Además, aportarán datos exclusivos sobre la intimidad de la premiación y compartirán la información más importante en relación con las producciones en competencia.

A las 20, será el turno del gran momento fashion de la noche. Los amantes de la moda podrán ver por la pantalla de E! todos los looks de la gala, conocer qué diseñadores fueron los encargados de cada modelo y ver en los artistas de Hollywood las nuevas tendencias. A las 21, llegará el plato fuerte de la noche: en MAX y en TNT comenzará la ceremonia de entrega de las estatuillas doradas . Además, el evento se transmitirá en vivo en todo el mundo y se podrá seguir vía streaming en Oscars.org y las plataformas digitales de la Academia.

Como sucedió durante la entrega de premios del 2023, el maestro de ceremonias volverá a ser el humorista Jimmy Kimmel Chris Pizzello - Invision

Como sucedió en 2017, 2018 y 2023, quien oficiará de maestro de ceremonia será Jimmy Kimmel. El comediante, presentador y productor será el encargado de llevar adelante el evento y alternará el micrófono con los presentadores elegidos para la ceremonia 2024. Los cuatro actores que se alzaron con el Oscar en el 2023 - Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan- fueron los primeros confirmados como invitados especiales a la gala. A la lista se sumaron luego Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Kate McKinnon, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong’o, Catherine O’Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Ramy Youssef y Zendaya.

Los shows de los Oscar 2024

Como todos los años, los intérpretes de las canciones originales que competirán por llevarse la tan ansiada estatuilla dorada subirán al escenario y compartirán con el público su show en vivo. Así, Ryan Gosling y Mark Ronson cantarán la balada “I’m Just Ken” de Barbie; Becky G. le dará voz a “The Fire Inside”, de Flamin’ Hot: el sabor que cambió la historia; Jon Batiste entonará “It Never Went Away”, de American Symphony; Scott George y los Osage Singers ofrecerán “Wahzhazhe”, de Los asesinos de la luna y Billie Eilish y Finneas O’Connell interpretarán “What Was I Made For?”, de Barbie.

Las más nominadas

Pobres criaturas, una de las nominadas a mejor película IMDb

Los largometrajes con mayor cantidad de candidaturas son Oppenheimer, de Christopher Nolan, con 13; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con 11; y Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, con 10. Una de las grandes favoritas, Barbie, quedó atrás con 8 nominaciones. Las ausencias de Greta Gerwig en la categoría Mejor dirección y Margot Robbie en la de Mejor actriz principal no pasaron desapercibidas.

Por su parte, La sociedad de la nieve, la película que relata la tragedia de los Andes y cuenta con la participación de actores argentinos y uruguayos, obtuvo dos nominaciones: a Mejor película internacional y a Mejor maquillaje y peinado.

Bradley Cooper en Maestro Netflix

En la categoría a Mejor actor están nominados Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Los que se quedan), Cillian Murphy (Oppenheimer) y Jeffrey Wright (American Fiction). Por su parte, la estatuilla a la Mejor actriz la disputarán Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Pobres criaturas).

Por último, Justine Triet (Anatomía de una caída), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Martin Scorsese (Los asesinos de la luna), Jonathan Glazer (Zona de interés) y Christopher Nolan (Oppenheimer) son quienes competirán por el premio a Mejor director.

LA NACION

Temas Premios Oscar 2024