escuchar

La polémica por la ausencia en las categorías de los premios Oscar 2024 a Mejor actriz protagónica y mejor director de Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente, no se detiene. Desde que las mujeres, artífices principales de Barbie, quedaron al margen de las nominaciones, muchas fueron las voces que se alzaron a su favor: los fanáticos protestaron en las redes sociales, sus colegas alzaron la voz para defenderlas y hasta figuras de la cultura como Stephen King compartieron su sorpresa con el público. Ahora, desde la misma Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas apuntaron contra la decisión. “Fue un error terrible”, disparó uno de sus miembros, y criticó con duros términos el “desaire”.

Greta Gerwig y Margot Robbie mientras agradecían en premio a mejor comedia para Barbie en los Critics Choice Awards. La actriz es, además, productora del film Chris Pizzello - Invision

El pasado 23 de enero, la actriz Zazie Beets y el actor Jack Quaid revelaron los nominados a los premios Oscar 2024, ceremonia que se realizará en Los Ángeles el 10 de marzo. Barbie fue nominada en la categoría Mejor película, mientras que Gerwig fue nominada a Mejor guion adaptado con su esposo Noah Baumbach. Por su papel de Ken, Ryan Gosling recibió una nominación a Mejor actor de reparto, junto con America Ferrera, quien obtuvo una nominación a Mejor actriz de reparto por su trabajo en Barbie. Con ese panorama, un miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aseguró que la exclusión de Margot Robbie en la categoría de Mejor actriz y de Gerwig en la de Mejor director es un ejemplo de “lo último en patriarcado”.

“Me entristece que ese reconocimiento, que es tan merecido, haya sido rechazado porque está mal en todos los niveles”, le dijo uno de los miembros de la Academia a la revista People. Luego, explicó cómo se realiza la votación y se mostró confundido por el resultado final. Según su relato, en cada categoría nominan miembros que comparten esa categoría, excepto la mejor película, que es votada por todos los miembros. “Así es como funcionan las nominaciones”, aclaró. En ese contexto señaló que, por cómo funcionan las boletas de votación, es raro que a Barbie le haya ido tan bien para lograr meterse entre las mejores películas y que Gerwig haya quedado afuera.

Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig durante el rodaje Jaap Buitendijk - -

Otras de las posibles explicaciones que brindó la fuente fue la naturaleza del film. “Las comedias tradicionalmente no obtienen buenos resultados en la Academia”, repasó. “Pero esta es una película que fue una comedia y que además recaudó más de mil millones de dólares. ¿Cómo no le das crédito al director?”, se preguntó. “¿Cuántas directoras tuvieron películas tan taquilleras? Esto fue un fenómeno”, agregó.

Si bien la fuente admitió que el desaire de la Academia para con Gerwig y Robbie es “un error terrible”, aclaró que las nominaciones mostraron una diversidad histórica, incluida la de aspirante a Mejor actriz por su papel en Los asesinos de la luna, Lily Gladstone, quien se convirtió en la primera actriz nativa americana en ser nominada a un Oscar. Además, resaltó que Emily Blunt, Jeffrey Wright, Sterling K. Brown, America Ferrera y Cillian Murphy obtuvieron las primeras nominaciones de su carrera.

Según el miembro de la Academia que mostró su desacuerdo con la ausencia de Gerwig y Robbie en sus categorías individuales, las comedias no son por lo general las más elegidas a la hora de las nominaciones Courtesy of Warner Bros. Pictures - Courtesy of Warner Bros. Picture

Las mujeres en los Oscar 2024

Este año, las mujeres representan un tercio de todos los nominados, consignó People. La cuenta incluye nueve mujeres dentro de la categoría Mejor película y una mujer, Justine Triet, en competencia en la categoría a Mejor director, por Anatomía de una caída. La nominación de Triet marca el quinto año consecutivo en que al menos una película nominada a Mejor película es dirigida por una mujer. Vale recordar que, desde el inicio de los Oscar, en 1929, sólo ocho mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor director y solo tres se alzaron con la estatuilla: Jane Campion, en 2021; Chloé Zhao, en 2020 y Kathryn Bigelow, en 2009 .

Las nominaciones a Mejor director de este año incluyen a Triet, a Martin Scorsese (Los asesinos de la luna), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas) y Jonathan Glazer (Zona de interés). En la categoría Mejor actriz están Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Pobres criaturas).

Una voz en contra

Whoopi Goldberg es copresentadora de The View, y desde allí disparó su crítica contra quienes se quejaron del desaire de la Academia a Robbie y Gerwig

En medio de la catarata de críticas por la omisión de Gerwig y Robbie, una estrella de Hollywood decidió ir contra la corriente. En el episodio del miércoles del programa The View, Whoopi Goldberg se mostró en claro desacuerdo con las quejas. “Este es el trato: ¡no todos ganan!” exclamó la actriz mientras los presentadores discutían sobre sus películas favoritas y las que obtuvieron alguna nominación. “No son desaires y eso es lo que quiero señalar. No obtenés todo lo que querés. Las películas son subjetivas. No todo el mundo recibe un premio. Las películas que amás pueden no ser adoradas por las personas que votan”, sentenció.

LA NACION