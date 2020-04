El cantante reflexionó sobre su deseo de ser padre y contó cómo vive la dulce espera junto a su novia Crédito: Captura de video

El domingo Abel Pintos fue uno de los invitados virtuales de La peña de Morfi y se animó a abrir su corazón sobre su "presente ambivalente": por un lado, la dulce espera de su primer hijo junto a Mora Calabrase , y por el otro, el contexto de pandemia de coronavirus. "Vivir el embarazo en confinamiento nos pone en un estado de extrema sensibilidad ", confesó el cantante.

En diálogo con Gerardo Rozín, el intérprete contó que está muy emocionado por convertirse en padre y reveló: " El deseo de ser papá me llegó estando en pareja . Nunca antes me había sentido listo. Cuando conocí a Morena me sentí preparado". Y agregó: "Aunque había fantaseado con la idea de que quizás algún día tendría un hijo, ahora es más concreta que nunca".

Sorprendido ante tal declaración de amor, el conductor lo felicitó por haber encontrado el amor junto a su novia -con quien está en pareja hace 6 años- y haber apostado a formar una familia. Pintos confesó que el contexto en que finalmente llegó su momento de convertirse en padre no podría haberlo imaginado nunca: " Hace tres meses yo estaba de gira recorriendo varios países, y ahora estamos en casa cuidándonos, es un poco ambivalente ".

"Todo esto nos llena de incertidumbre. Creo que no terminamos de entender cómo sucedió todo. Nos toca hacer un ejercicio diario de conciencia. Día a día se conoce nueva información y uno se puede ahogar en suposiciones, pensando en cómo vamos a hacer como sociedad y cómo va a ser la nueva realidad", continúo el cantante.

También contó cómo se prepara para afrontar la paternidad : "Esperar un hijo o hija te pone todo en una nueva perspectiva. Todo eso que pensás que aprendiste se relativiza. Uno espera haber aprendido mucho para poder tomar semejante responsabilidad y a su vez partís de que vas a aprender muchísimo con esta nueva etapa".

El cantante interpretó "Motivos" y luego relató que lo que más extraña es ver a las personas de su entorno más íntimo para contar con su "apoyo y contención" y sentirse más acompañados. " En esta situación de extrema sensibilidad, que es estar esperando un nacimiento, todo se potencia. El hecho de no poder salir a conversar con tus allegados, lo hace por momentos muy delicado", admitió.

Sobre el final, Rozín le recordó que su nueva canción, "Hechizos de amor" , repite en muchas estrofas: "Llegaste", y lo relacionó con la llegada del bebé que espera la pareja. Sonriente, Pintos asintió con ternura y se despidió cantando "No me olvides".