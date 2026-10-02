Abel Pintos y Carlos Baute hablaron de la denuncia contra Joaquín Levinton y su futuro en Este es mi sueño

Mientras Joaquín Levinton quedó en el centro de la escena a raíz de una denuncia por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas, sus compañeros de jurado de Este es mi sueño, el ciclo de eltrece conducido por Guido Kaczka, hablaron sobre la situación. Tanto Abel Pintos como Carlos Baute, quien reemplazó al líder de Turf durante su ausencia, se refirieron tanto a la presentación judicial contra su colega como a su continuidad en el certamen de canto.

Baute apoyó a Joaquín Levinton Ricardo Pristupluk

Levinton fue denunciado por una mujer de 39 años que aseguró haber sido su pareja durante cinco años, entre 2015 y 2020. El músico rechazó de inmediato las acusaciones: a través de sus redes sociales publicó un comunicado en el que, además de negar haber mantenido una relación con la denunciante, aseguró: “Esta persona me viene acosando desde hace muchos años”.

En los últimos días, Levinton no estuvo presente en Este es mi sueño y Carlos Baute ocupó su lugar en el jurado. El cantante venezolano, que realiza participaciones especiales en el programa y se encuentra en el país por compromisos laborales, fue abordado por un cronista de Intrusos (América) en la puerta del estudio de Kuarzo. La reacción ante la consulta del periodista fue, primero, un gesto de desconcierto. Luego, un apoyo total a su colega.

“¿Joaquín? No me lo creo. Le quiero mucho”, respondió Baute cuando le preguntaron por la denuncia. El músico explicó también que no sabía nada sobre el caso, que viajó a Buenos Aires para dar un concierto y que no le llamó la atención la ausencia de Levinton en el programa de televisión. “Bueno, me imagino que como todos nosotros que hacemos giras y conciertos, es normal”, analizó. Por último, cuando lo consultaron de forma directa si creía en la denuncia, retomó el gesto de sorpresa: “No, Joaquín, no, Joaquín, sos hermoso. No, te quiero. Espero que no”.

Abel Pintos, entre la cautela y el apoyo a la continuidad en el show

A diferencia de Baute, Abel Pintos prefirió no pronunciarse sobre la acusación. “No opino nada. No, no lo vi”, fue lo primero que dijo ante los cronistas. La respuesta se repitió cuando le consultaron si había escuchado la palabra de la denunciante. “No opino nada. Prefiero llamarme al silencio en estos casos, porque me parecen temas delicados”, explicó.

Tras contar que, si bien tiene buena onda con sus compañeros de jurado en Este es mi sueño, el vínculo, la relación se circunscribe al programa, Pintos coincidió con la postura de Guido Kaczka, conductor y productor del envío, quien planteó la necesidad de ser cautelosos y esperar a que la Justicia determine qué ocurrió.

Abel Pintos apoyó la continuidad de Levinton en el show Fabián Marelli

“Coincido con Guido. En este caso, Joaquín es una persona muy conocida por todos nosotros, muy querida, entonces lógicamente genera esto, pero en órdenes generales, son temas delicados”, explicó. “Hay que dejar que transcurra en los contextos en los que tiene que transcurrir, que lo lleve adelante la gente que lo tiene que llevar adelante y de la manera correcta”, concluyó.

Antes de despedirse, Pintos compartió su punto de vista sobre el futuro de Levinton en el certamen: cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que el músico continúe como jurado mientras la Justicia investiga la denuncia, respondió con un “sí”. “No tengo ninguna noticia de que no vaya a seguir”, sumó y explicó que el reemplazo de Baute no fue por la denuncia contra Levinton: “Ya estaba programado, como pasó durante todo el ciclo”.

Qué dice la denuncia contra Levinton

Joaquín Levinton fue denunciado por una ex Soledad Aznarez

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del caso, la denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el domicilio de Levinton, de 51 años, situado en Almagro. La mujer habló de un hecho puntual, “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”. Dijo que eso ocurrió en 2022 y que en ese momento hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Tras la difusión pública del caso, Levinton hizo su descargo: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja; me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.