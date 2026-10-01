Joaquín Levinton habló tras la denuncia por abuso sexual y violencia: “Es una mierda lo que me está pasando”

El cantante Joaquín Levinton se refirió públicamente este jueves a la denuncia por abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica presentada por una mujer que asegura haber sido su expareja y manifestó que es una “mierda” lo que le está “pasando”.

Luego de presentarse ante el juzgado que interviene en la causa y ponerse a disposición de la Justicia, el líder de Turf expresó ante la prensa su malestar por la situación que atraviesa.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual Soledad Aznarez

“Solo quiero agradecerle a la gente, muchas gracias por el apoyo”, comenzó diciendo el músico en diálogo América TV.

Y añadió: “Solo tengo que esperar que hable mi abogado para que vea de qué se trata todo eso, nada más. No voy a hablar”.

Ante la insistencia del periodista del canal, pidió que lo “dejen ir a tomar un café”. Sin embargo, acto seguido, continuó: “Solo quiero decir que muchísimas gracias a la gente que cree y que me apoya, que son miles de mensajes. Muchas gracias, posta, de corazón. Es una mierda lo que me está pasando”.

Y cerró mirando a cámara: “Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos, muchas gracias”.

El caso

Levinton fue denunciado por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas por una mujer de 39 años que asegura haber sido su expareja entre 2015 y 2020. Según ella, Levinton la forzó al suministro y al consumo de estupefacientes y la filmó sin consentimiento. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el domicilio del cantante de 51 años, situado en el barrio porteño de Almagro.

La mujer describió un hecho puntual, donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico “la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”. Aseguró que ese episodio tuvo lugar en 2022 y que en ese entonces hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Levinton sostuvo que la mujer que lo denunció es una "acosadora" Soledad Aznarez

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del caso, la denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Recoleta.

Tras la presentación, tomó intervención el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), pero no quiso que le suministraran un botón antipánico.

El vocalista de Turf, en tanto, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y publicó un comunicado en el que no sólo desmintió haber sido su pareja, sino que afirmó que la denunciante es una “acosadora”.

El descargo

Tras la difusión pública del caso, Levinton hizo su descargo: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.

Levinton luego agregó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, relató el cantante.