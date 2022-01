La fuerte y desgarradora respuesta de la actriz Abigail Breslin luego de que se burlaran de ella por usar barbijo

En medio de la creciente ola de contagios de las variantes 贸micron y delta, la actriz de Little Miss Sunshine, Abigail Breslin protagoniz贸 un fuerte ida y vuelta en las redes sociales con un seguidor que se burl贸 de ella por usar barbijo en situaciones en las que no es posible respetar la distancia social.

Todo comenz贸 este lunes, luego de que la actriz compartiera en su cuenta de Instagram una foto en la que se la ve junto a un grupo de amigos subida a la monta帽a rusa Big Apple, en un famoso hotel casino de Las Vegas. Entre la decena de comentarios que cosech贸 su publicaci贸n, uno llam贸 la atenci贸n de Breslin. 鈥溌縌ui茅n es el pat茅tico perdedor que lleva una m谩scara?鈥 , dec铆a aquel comentario.

Y la respuesta de la actriz no tard贸 en llegar. 鈥淓sa pat茅tica perdedora ser铆a yo, alguien que perdi贸 a su padre debido a que alguien no us贸 una m谩scara y le dio Covid鈥 , escribi贸. Y agreg贸, sin filtro: 鈥淧od茅s amablemente irte a la mierda ahora鈥.

En un nuevo posteo, Abigail comparti贸 ese primer intercambio y lo acompa帽贸 con la siguiente leyenda: 鈥淟o siento, no lo siento. Aunque me encantan los comentarios ignorantes (sarcasmo, obviamente), simplemente no puedo tolerarlos de alguien con el nombre de usuario 鈥榗hesty1987鈥测 .

Lejos de amedrentarse, aquel usuario sigui贸 comentando los posteos de la actriz, con la misma intenci贸n de hacer da帽o. 鈥淓stoy bastante seguro de que usar una m谩scara no salva la vida de nadie. Claramente, s茅 m谩s que ella si ella cree que alguien que no estaba usando una m谩scara mat贸 a su padre cuando la realidad es que 茅l era d茅bil鈥 , coment贸.

Este martes, Breslin hizo un tercer posteo con el intercambio entre ese usuario y otros de sus seguidores y escribi贸 : 鈥淢e encantar铆a que todos pudieran denunciar a esta persona. Decir que mi pap谩 muri贸 porque era 鈥榙茅bil鈥 es algo que no tolerar茅鈥.

Entre los comentarios de aquel usuario que la actriz comparti贸, hab铆a una respuesta a otra seguidora que dec铆a: 鈥淣unca us茅 un barbijo y no me enferm茅 ni una vez (emoji de risa). Deber ser un milagro, 驴verdad? Ah, y voy a decir lo que quiero, si no me gusta, no me leas y segu铆 adelante con tu vida鈥.

En febrero del a帽o pasado, Breslin inform贸, tambi茅n a trav茅s de sus redes, sobre el fallecimiento de su padre, a los 78 a帽os. 鈥淢i papi... 隆Oh! 隆Guau Es dif铆cil escribir esto. M谩s dif铆cil de lo que pensaba. Estoy en estado de shock y devastada. A las 6:32, mi dulce, perfecto, asombroso, heroico y maravilloso pap谩 falleci贸 despu茅s de que mi familia y yo nos despidi茅ramos. Fue el Covid-19 lo que acort贸 demasiado la vida de mi dulce pap谩鈥 , escribi贸.

Y continu贸: 鈥淎precio m谩s de lo que creen el amor y el apoyo que mi familia y yo hemos recibido. Sobre todo, quiero recordar a mi pap谩 por quien era. Mi pap谩 era divertido, bullicioso, tenaz, rebelde, inteligente, dulce, incre铆ble ser humano. Amaba la vida. Amaba a su familia. Le encantaban las cosas sencillas... Le encantaba una taza de caf茅 (negro, calentado durante 66 segundos), (...) Le encantaban los perros, los gatos y todos los animales, y en especial le encantaba escuchar historias divertidas sobre mis mascotas en particular. (...) Le encantaba tomar fotograf铆as y volar aviones y las buenas cenas y la m煤sica de los a帽os 50 y 60. (...) 脡l me amaba y amaba a mis hermanos y amaba a mi mam谩. Y lo amamos. Y siempre lo haremos. Te extra帽o, pap谩. No puedo esperar a verte de nuevo. Nunca, nunca, nunca te olvidar茅. A la luna ida y vuelta. Te amo para siempre鈥.