Agustina Cherri fue mamá por cuarta vez y celebró el nacimiento de su hijo Bono

La actriz Agustina Cherri compartió una feliz noticia, y fue el nacimiento de su cuarto hijo, al que llamó Bono. En una imagen en la que se muestra sonriendo, y con su bebé en brazos, Cherri presentó al pequeño, y publicó un emotivo texto en el que celebró la llegada del bebé.

En su cuenta oficial de Instagram, Cherri escribió: “Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19hs Es un Acuariano, conejo de agua. Tiene 3 hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz. Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. ¡Parir y nacer en libertad!”

A los pocos minutos, la foto sumo miles y miles de corazones, y fueron muchos los famosos y famosas que quisieron saludar a la actriz. Entre algunos de los nombres que le dieron la bienvenida a Bono, se encontraron Andrea Rincón, Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Benjamín Rojas, Barby Franco, Isabel Macedo y Julieta Nair Calvo.

La historia de amor, entre Agustina y Tomás

Agustina Cherri y Tomás Vera ya llevan 8 años juntos

Hace ocho años que Agustina Cherri está en pareja con Tomás Vera. Su historia de amor empezó a escribirse el día del casamiento de su mejor amiga, Marcela Kloosterboer, el 7 de noviembre de 2014. Ella era amiga de la novia y él de Fernando Sieling, el novio. Hacía algunos meses que Cherri se había separado de Gastón Pauls y no tenía ánimo de volver a enamorarse, al menos tan pronto. Sin embargo, el destino los unió y, según confesó la actriz en una entrevista en PH Podemos hablar, fue amor a primera vista. “Lo vi y quedé flechada. No sabía quién era y me parecía raro porque conocía a todos los amigos de Marcela, somos híper amigas, desde muy chicas. Pero con Tomás nunca nos habíamos cruzado. Nos vimos ese día y nunca más nos separamos”.

Y aclaró:” En el casamiento, a Marcela la llevaban de un lado a otro, pero en un momento se dio cuenta que algo pasaba. Se veía una ondita. Lo agarró y le dijo: ‘Mi amiga es espectacular, tiene dos hijos que no sabés lo que son. Los vas a amar’. Fue genial porque pasó todo ahí en el momento. Yo estaba separada, sola, no quería saber nada con nada y apareció. Es una persona que no tiene que ver con el medio y no quiere saber nada con esto tampoco, pero tiene un empuje enorme, me apoya y es todo lo que está bien”. Luego contó que a sus amigas les decía que Vera era “todo lo que estaba buscando”.

Después de la boda empezaron a frecuentarse y la primera vez que se mostraron en público, sin esconderse, fue en un recital de Tomás Vera, que es músico y forma parte de la banda Otro mambo. Primero recibieron a Vera, y hoy a Bono. Luego de saber que estaba embarazada, la actriz decidió hacer reformas en su casa y así lo compartió con sus seguidores en las redes sociales: “La tenemos desde hace muchísimo tiempo cuando yo tenía 15 años... ¡Imaginen la historia que hay en esta casa! La casa original era con ladrillo a la vista y después se hicieron las reformas. Pasé toda mi niñez, mi juventud, todos mis hijos crecieron acá y ahora se viene uno más. ¡Necesitamos más espacio! Por eso estamos agregando un cuarto, cambiando la cocina, un baño, un cuarto nuevo para los chicos. Un montón de cosas que les vamos a ir mostrando porque lo más lindo es que vivimos acá, en obra, con los niños, los perros, somos una gran familia. Veremos cómo sale todo”. Cherri también es madre de Muna (13) y Nilo (11), futo de su relación con Gastón Pauls, y ella está orgullosa de haber podido ensamblar su familia.

