A los 53 años, Naomi Campbell fue mamá por segunda vez y habló de la llegada de su hijo: “Nunca es demasiado tarde”

Naomi Campbell se convirtió en mamá por segunda vez. La noticia fue confirmada este jueves por la propia modelo en su cuenta de Instagram, donde realizó un posteo alusivo a la llegada del pequeño a su vida. En la foto con la que presentó al niño, siempre con bajo perfil, se puede ver cómo lo sostiene en brazos mientras su hija de dos años le toma la mano. La hermosa postal familiar cosechó más de 150 mil likes en menos de una hora y fue acompañada por unas sentidas palabras de Campbell.

“Mi querido, quiero que sepas sos valorado de manera inconmensurable, y que estás rodeado de amor desde el momento en que nos hiciste feliz con tu presencia. Sos un regalo de Dios, ¡es una bendición! Bienvenido, niñito ”, escribió la modelo de 53 años. “Nunca es demasiado tarde para ser madre”, concluyó en su mensaje. Por el momento, no trascendió si el pequeño -cuyo nombre se desconoce- nació mediante un proceso de subrogación de vientre.

En mayo de 2021, la supermodelo británica había sorprendido al mundo con la noticia de la llegada de su primera hija. “Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, escribió Campbell en una publicación en Instagram, donde elige cómo compartir los momentos de su vida personal pero siempre protegiendo a sus pequeños, como volvió a demostrarlo con el nacimiento de su segundo hijo.

En febrero del año pasado, a Naomi se la pudo ver sosteniendo a su niña en brazos en la tapa de la prestigiosa revista Vogue. En la foto se ve a la pequeña de espaldas sobre el pecho de su mamá, que la sujeta mientras mira a cámara. La foto fue tomada por el reconocido fotógrafo Steven Meisel, quien captó otra imagen como segunda opción de tapa: una en la que Campbell posa sentada con un mono negro con aperturas laterales y altas botas de tacón, pero sin la niña. Como era de esperarse, fue la presentación oficial de la pequeña al mundo la que generó atención mediática.

Naomi Campbell y la maternidad, ese gran anhelo

Naomi Campbell presentó este jueves a su hijo en Instagram JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la entrevista concedida a Vogue, Campbell abrió su corazón respecto a sus deseos de ser madre. “Siempre supe que algún día tendría un hijo“, declaró la modelo, quien no quiso brindar el nombre de su hija, aunque sí confirmó que no es adoptada. “Es mi hija [biológica]”, contó. “Ella es lo primero”, afirmó cuando se le preguntó qué es lo que más le sorprendió de la maternidad. “Todo lo que hago, lo hago por ella. Así es. Es completamente altruista, ¿no?”, reflexionó. Además, en ese momento no descartó tener más hijos.

La empresaria explicó que sus ganas de ser madre y el proceso atravesado fue compartido con un círculo de seres queridos muy estrecho. “Puedo contar con los dedos de una mano a la gente que sabía que iba a tenerla”, reveló en la entrevista. “Pero es la mayor bendición que podría haber imaginado. Es lo mejor que he hecho jamás”, expresó conmovida.

Naomi Campbell, en un paseo en Nueva York con su hija; la familia acaba de agrandarse con la llegada de su segundo hijo Grosby Group - TIDNY-13

En otro tramo de la reveladora entrevista, Naomi explicó que la concreción de ese anhelo de ser madre fue “la mayor alegría” que pudo haber experimentado en su vida. “Tengo suerte de tenerla y lo sé”, aseveró . En la revista, como en el posteo de este jueves, también habló sobre la maternidad vinculada al tópico de la edad, y explicó que “ni siquiera tiene en cuenta” la diferencia de 50 años entre ella y su hija, por sus “enormes niveles de energía”. De acuerdo a las palabras de la modelo, la niña solo necesitaba en esa etapa unas pocas horas para dormir. Asimismo, la felicidad por la llegada de su primera hija la condujo a aconsejar a sus amigas que quieren ser madres a no bajar los brazos. “Se lo digo a todas: ¡No lo duden!”, compartió en la publicación en la que se mostró junto a la pequeña.

Naomi Campbell y su hija en el 75º Festival Internacional de Cine de Cannes The Grosby Group - Spread Pictures/The Grosby Group

Por otro lado, la modelo manifestó que el ser madre la trasladó a su infancia de manera inevitable. “Me siento como una niña de nuevo. Estoy reviviendo canciones de la infancia, jugando, descubriendo cuántos juguetes nuevos hay ahí fuera. ¡Y muñecas! Cosas con las que nunca soñé”, manifestó, y contó que su hija tiene un armario “muy grande” gracias a la generosidad de “muchos amigos y diseñadores que le mandan cosas preciosas”.

En el backstage de la sesión de fotos que impactó al mundo del espectáculo un año atrás, “la beba se portó muy bien”, y Capmbell explicó el motivo: está acostumbrada a viajar con ella en cada uno de sus compromisos laborales, si bien lo hacen con una niñera que le recomendó una de sus mejores amigas. “Adora la luz”, contó sobre su hija. “Es muy curiosa. Estaba mirando a todo el mundo, mira a la gente directamente a los ojos durante mucho tiempo . Estaba entendiéndolo todo”, añadió sobre el proceso de creación de una tapa que quizá se repita con su hijo, al que Naomi presentó en redes con esa foto muy cuidada y tierna, y con unas palabras sumamente emotivas.

