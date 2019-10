Agustina Cherri publicó la primera foto amamantando a su hija recién nacida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 10:35

La espera terminó: Agustina Cherri dio a luz a su tercera hija, la primera con el músico Tomás "Pepo" Vera. Esta mañana la actriz la presentó a través de sus redes sociales, con una foto en la que se la ve amamantando a la pequeña a la que llamaron Alba.

"Alba Vera nació el 1/10/2019. Gracias a nuestro obstetra Diego Halle por acompañarme una vez más, a Verónica nuestra partera, mi gran guía de este viaje, a todo @comparto_net y a todos los que nos pensaron en estos días...", escribió en Instagram.

De su relación pasada con Gastón Pauls, Agustina tuvo a Muna y Milo, por eso su posteo terminó con la exclamación: "¡Alba, mamá y papá se van casa a reencontrarnos con los hermanos!".

Hace unos meses, la estrella de Chiquititas había comentado que quería parir sin anestesia:"Espero que sea un parto natural. Mi obstetra es un médico que tiene un modo de trabajo que comparto y que es justamente el de un parto respetado", dijo. Y luego aclaró: "Voy a ir a una clínica y los profesionales van a acompañar el proceso, pero no realizarán ningún tipo de intervención. Si estoy bien con el dolor y me la banco no me van a poner anestesia porque sí".