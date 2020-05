Agustina Kämpfer se atendió con Mühlberger en 2018

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 14:38

Anoche el mediático Rubén Mühlberger fue detenido en su clínica de Retiro por suministrar medicamentos vencidos y atender sin habilitación. Conocido por ser uno de los referentes de la medicina ortomolecular, el esteticista atendía a varios famosos como Charly Garcia, Diego Armando Maradona y Moria Casán , entre otros personajes de la farándula. Esta mañana, Agustina Kämpfer -que también fue paciente suya durante 2018- contó su experiencia y cómo funcionaba su clínica de la calle Arenales. "Cuando Moria (Casán) dice que la clínica es una nave nodriza tiene toda la razón, es un lugar impactante. Había un gran hall antes de entrar donde te recibía un patovica y chequeaba que estés en la lista. Todo el personal estaba comunicado por handy, todo muy de avanzada donde te sentías muy futurista", comenzó a relatar la panelista de Nosotros a la mañana mientras un cronista se encontraba en la puerta del lugar.

"El diseño de la clínica también era así. Lo que él propone mas allá de sus tratamientos es la experiencia Mühlberger. Entrabas y mientras esperabas tenías el agüita con gajos de limón, con rodajas de pepino, con frutos secos. Luego, te llevaban a unos boxes completamente espejados con iluminación futurista y esos honguitos que se traen del extranjero y tiran ese aroma espectacular, era más un servicio de spa", agregó la periodista.

Tras aclarar que las entrevistas con Mühlberger eran muy caras, incluso sus tratamientos eran en dólares, Kämpfer explicó los motivos por los cuales decidió no ir más a la clínica. "Yo dejé de ir por pedido de mi novio. Me dijo: 'date cuenta y no vayas más'. Yo iba y hacía un tratamiento de estética, diez puntos. También probé el tema de los famosos sueros de los que todo el mundo habla que tienen que ver con la medicina ortomolecular que apoyo férreamente porque realmente está demostrado que te ofrece cantidades industriales de vitamina C a tu cuerpo y realmente te mejora, te sube mucho las defensas, lo cual no significa que no te vayas a contagiar coronavirus. Tiene que ver con el estado del cuerpo que cuanto más inmunizado esté mejor", lanzó en referencia a la teoría del médico que decía tener la fórmula para combatir el Covid- 19.

"Cada vez que me inyectaba tenía un día y medio de gripe fuerte. La primer vez dije: 'me agarré una gripe'. La segunda vez dije: 'qué raro, justo hoy otra vez' y la tercera, otra vez. Sentía que me dolían los músculos, tenía temperatura. Se lo comento y me dice: 'Es imposible porque son vitaminas, minerales, nunca pueden hacerte mal'. Cuando lo hablo con mi pareja me dice: 'date cuenta que cada vez que venís de ahí, de hacerte un suero, te sentís mal y te quedás en cama. Te pido por favor que no vayas más", comentó la pelirroja que terminó con su tratamiento de estética pendiente y no volvió a pisar la clínica.

La palabra de Guillermo Cóppola

Otro de los famosos que era paciente del reconocido médico es Guillermo Cóppola. En un audio enviado a Tomás Dente, el manager deportivo contó su experiencia: "Concurría a la clínica del doctor Rubén Mühlberger hace más de un año, casi semanalmente. Nada me obliga ni me condiciona puesto que todas las veces que fui aboné la factura correspondiente. Me lo recomendó gente amiga, que sentía que le hacía bien; cosa que yo te diría lo mismo. Era un mimo que me hacía todas las semanas. Estímulos, electro estimulación, maquinitas en el cuerpo, mimos en líneas generales", expresó.