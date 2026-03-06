Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su deseo de casarse en una charla telefónica al aire

Con una charla pública inesperada, llena de guiños y risas cómplices, Tini y Rodrigo de Paul confirmaron sus intenciones de casarse a fin de año. La revelación sucedió ayer, cuando en medio de una entrevista que la cantante le concedió al canal de televisión de Paraguay Telefuturo en la previa a su show en Asunción, el futbolista la llamó y ella atendió. “Tenemos ganas. Eso sí lo podemos decir”, confió la artista.

“¡Ay! Me está llamando”, exclamó la cantante en medio de la nota y se levantó para agarrar su teléfono. “Pará, pará, pará”, comenzaron a gritar Kike Casanova, el conductor del programa, y Meli Quiñonez, la host oficial del especial de Tini. “Amor, estoy en vivo real”, le advirtió la argentina a su novio, volteó el teléfono hacia el público y desató los gritos de sus fans.

“Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”, puso en tema Tini al mediocampista del Inter de Miami. “Es que tiene un anillo, y le preguntamos por ese anillo”, explicó Quiñonez. “Me dicen que les llamó mucho la atención”, agregó Tini. “¿Es una pregunta para mí?”, reaccionó algo confuso De Paul.

En ese momento, Casanova agarró el teléfono, mostró a cámara la imagen del jugador y disparó: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”. “¿Qué? Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca que yo nunca dije”, frenó la cantante en seco al conductor. “La conozco, no creo que haya dicho eso”, la defendió De Paul. “Igual puede ser. Tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo puedo decir. Ya está”, zanjó Tini la discusión. “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”, sumó De Paul, y de nuevo los gritos se adueñaron del estudio.

Los detalles de una boda no anunciada

Hace un mes en LAM (América), la periodista Pilar Smith dio algunos detalles de lo que será la esperada boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Lo primero que indicó fue la posible fecha: “Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra”.

La elección de la fecha está sujeta al calendario deportivo de Sudamérica y Europa, donde los deportistas entran en receso a final de año. Al estar anotados en la lista varios jugadores de la selección argentina, la pareja decidió que diciembre sea el mes para el casamiento. Las palabras de De Paul ayer confirmaron esta información. “La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”, sentenció Smith.

Lo que ya está confirmado es el lugar: será en El Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicada en Exaltación de la Cruz, donde se casaron previamente otras celebridades como Oriana Sabatini, Cande Tinelli, entre otros.

Al ser dos figuras reconocidas mundialmente en sus ámbitos, De Paul y Tini confeccionan una lista de invitados que dará de qué hablar. A raíz de ello, Smith dio algunas pistas de quiénes podrían dar el presente en este evento que se dará a final de año. “El nivel de invitados: Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi...”, deslizó para dar cuenta de la gran cantidad de celebridades que acompañará a la pareja en un día tan especial para sus vidas.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, más enamorados que nunca

Por otra parte, se confirmó que la idea del matrimonio sería vivir una parte del año en Miami y la otra parte en San Isidro, para estar cerca de sus afectos y así encarar el tramo final de lo que será un cierre de año soñado.

Para ponerle la frutilla al postre, se rumorea sobre la presencia de Ricky Martin en el evento. Es que el cantante puertorriqueño y Tini harán un dueto para darle un nuevo formato al reconocido hit “Vuelve” y, posiblemente, sea una de las piezas musicales que sonará en la boda.