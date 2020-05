Moria Casán aseguró en su programa, Incorrectas, que Rubén Mühlberger tenía la fórmula para contrarrestar el coronavirus

Por pedido de su hija, Sofía Gala Castiglione, Moria Casán decidió abandonar su ciclo Incorrectas para recluirse en su casa. La conductora, que por su edad forma parte de las personas que corren un mayor riesgo frente a un eventual contagio de Covid-19, se despidió de la pantalla chica y, desde entonces, solo se comunica con su público a través de las redes sociales. Sin embargo, la exvedette volvió este miércoles a estar en el centro de la escena.

Con el sorpresivo allanamiento de la clínica de Rubén Mühlberger y la detención del especialista en estética salió a la luz un video, de apenas unos días antes de que se diera por terminado el ciclo, en el que la conductora aseguraba que su asesor y amigo cuenta con la "fórmula para contrarrestar el coronavirus". Además, alentó a los televidentes que tuvieran síntomas a comunicarse con la clínica en lugar de llamar a la línea oficial habilitada para esos casos.

Con Mülberger en el piso, y a propósito de la pandemia que acaba de declararse, Casán expresó en aquella oportunidad: " Para el asunto este del coronavirus, el doctor ya tiene la fórmula. Está todo armado para que, el que tenga síntomas de que puede tener algún problema con el coronavirus o ha viajado, el doctor tiene todo para contrarrestarlo ", continúa.

"O sea, que todo el protocolo que vienen teniendo en los aeropuertos, o que ya no se puede ir a hospitales, sino directamente llamar a un número, que no sé cuál es el número que da la Ciudad de Buenos Aires, lo llaman al doctor y él va y les pone los sueritos y lo que necesiten para aumentar las defensas para eliminar el coronavirus o para que los ayude a no tenerlo", asegura Casán.

Este miércoles, la Policía de la Ciudad detuvo a Mühlberger, por tener una clínica sin habilitación en el barrio de Retiro y suministrar medicamentos vencidos que atentaban contra la salud de los pacientes.

Además de Casán, Mühlberger atendía a famosos como Charly García, Susana Giménez, Pinky, Diego Armando Maradona, Beto Casella, Marcelo Polino y Nacha Guevara.

En el piso de Incorrectas, Moria Casán aseguró que Rubén Mühlberger contaba con la fórmula para contrarrestar el coronavirus 00:44

Video