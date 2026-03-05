Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol
La cantante, en el centro de la escena por su constante comportamiento errático, fue detenida durante la noche del miércoles en California
- 1 minuto de lectura'
Britney Spears fue arrestada anoche por conducir bajo los efectos del alcohol en California. Según revelaron varios medios norteamericanos, la estrella del pop de 44 años fue detenida a las 21.30 del miércoles en el condado de Ventura, California, y fue liberada esta mañana.
La cantante, reveló el portal TMZ, fue esposada por los agentes de tránsito de California a las 21.30 y detenida por el departamento de policía varias horas después, alrededor de las 3 de la madrugada.
Según los documentos oficiales, Spears recuperó su libertad a las 6 de la mañana. El arresto fue registrado, informó la revista People, como una “citación y liberación” y la artista deberá comparecer ante el tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo.
Noticia en desarrollo.
