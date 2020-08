Yanina Latorre recordó una pelea "vintage" con Mauricio Macri

La "angelita" se animó a contestar las picantes preguntas de Mujeres y reveló detalles inéditos de su vida familiar y de los días en que era la representante de su marido Crédito: Instagram

Este jueves, Yanina Latorre pasó por Mujeres de eltrece y se animó a hablar de todo: sus días como botinera, su pelea con Mauricio Macri a la hora de negociar el contrato de su marido en Boca y las traiciones de su familia.

Con un look total black, la panelista de Los ángeles de la mañana comenzó la entrevista recordando sus días como botinera. "Fui una mujer sometida por un marido jugador de fútbol y a los 40 me revelé. Estuve 15 años a la sombra de un hombre y no me da cosa decirlo. Ahora me recontra corrí, él es mi cadete. Le digo lo que tiene que hacer, es todo 'si Yani'; al final hay situaciones que te terminan conviniendo", bromeó.

Tras aclarar que "ser botinera es acompañar a un señor muy machista", la rubia que también es contadora pública aseguró que, al igual que Wanda Nara, le negociaba los contratos futbolísticos a su marido. Mientras contaba que muchos de los empresarios no la tomaban en serio, rememoró una anécdota de cuando tuvo que negociar con Mauricio Macri en la época en que era presidente de Boca. "Con el único que no me sentí cómoda fue con Macri, me pareció muy machista, me vio como una rubia tonta, me subestimó. Recuerdo que le dije: 'yo no vine a chuparte las medias y mostrarte el culo vine a negociar el contrato de mi marido' y él se rió. Estuve muchos años peleada con él y como no soy boba me amigué cuando fue presidente".

En cuanto a la infidelidad que vivió por parte de su marido con Natacha Jaitt hace tres años, Yanina expresó: "Me pasó lo que le pasa a muchas parejas, lo que pasa es que esta sociedad es muy hipócrita. Yo fui víctima, no cometí ningún error. A la gente le encanta insultarte cuando sufrís. Las familias son así, tienen idas y vueltas; no existe la familia Ingalls".

Y si bien pudieron recomponer la relación, la "angelita" advirtió que nunca va a terminar de perdonar a su marido. "Nunca terminás de perdonar. El año pasado tuve una crisis muy fuerte. Este verano tuvimos un reencuentro bueno. Hoy en día todas las relaciones son liquidas pero nosotros tenemos un proyecto de vida juntos. Mientras esos proyectos sigan, todo se soluciona".

Sin embargo, esa no fue la única traición que vivió a nivel familiar. "El papá de mi mamá se fue con la hermana de mi abuela y mi papá con su amante. Diego no llego a abandonarme", lanzó a modo de broma. Y enseguida hizo referencia al momento en que su papá engañó a su mamá Dora. "En mi familia hubo mucha traición. El día que me enteré que mi papá tenía una amante, con la cual después tuvo una relación de 25 años y a la cual no voy a querer nunca, fui a la casa y se la destruí entera. No estoy arrepentida. No dejé nada en pie, le grité y la amenacé", confesó.

"Ella le hacia la vida imposible a mi mamá. Mi papá era alcohólico y por ahí se iba a dormir muy borracho y ella la llamaba a Dora para contarle sobre su intimidad. Le decía cosas tremendas, por eso la odio. Ella al no lograr que se separaran, la empezó a perseguir y mi mamá ahí lo echó. Yo tenía 19 años, estudiaba ciencias económicas en la Universidad de Belgrano. No soportaba ver sufrir a mi mamá", reveló.

En cuanto a si pudo recomponer la relación con su padre, relató: "Mi papá nunca tuvo los huevos de aceptar que se había enamorado de otra. Al principio estuve muy enfrentada con él hasta que un día lo terminé perdonando. Lo única condición que le puse fue que ella (su pareja) no podía compartir la vida familiar con nosotros. Ni cumpleaños, ni navidades, ni venir a mi casamiento, y él lo aceptó".

Luego, Yanina Latorre se animó a las preguntas picantes del cubo transparente y fiel a su estilo filoso contestó cada una de ellas. Desde confesar que elegiría a Mariana Nannis como compañera para emborracharse o a Fede Bal como hombre para tener una aventura, la panelista también reveló que necesitaría un chip sexual, "porque la cuarentena me bajó la libido".