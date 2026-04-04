La fórmula Pergolini: tras la primera semana en el aire de Otro día perdido, ¿logró imponerse a Gran Hermano?

Pasó la primera semana al aire de la segunda temporada de Otro día perdido, el late show que Mario Pergolini conduce en la pantalla de eltrece. El ciclo se posicionó como la versión local de este género que combina humor y actualidad, con un invitado famoso que, muchas veces, se suma a la lógica de la propuesta. Un conductor irónico y sagaz como Pergolini, junto a dos laderos, Agustín Aristarán y Evelyn Botto que le hacen el camino más fácil, volvieron para revalidar el título de una propuesta que se consagró como la más atractiva e innovadora de 2025.

El año pasado Otro día perdido tuvo varias cuestiones que marcaron la diferencia: secciones producidas íntegramente con IA, invitados famosos que no dan muchas entrevistas, personajes ignotos con buenas historias para contar y, por sobre todas las cosas, un programa guionado y producido minuto a minuto. Cabe aclarar que detrás de Pergolini están Diego Guebel y Alejandro Borensztein, dos profesionales que se destacaron en la mayoría de sus propuestas para la pantalla chica.

Agustín Aristarán y Evelyn Botto acompañan a Pergolini en el programa

Y si bien, en un comienzo, al late night show le costó instalarse, se convirtió en aire fresco para la televisión abierta. Pergolini instaló un estilo amable a la hora de entrevistar, sin dejar de ser picante, innovó en la manera de presentar los PNT (publicidad no tradicional) con inteligencia artificial y tuvo en espera a primeras marcas que lo querían auspiciar. Cada sección está pensada, nada en el programa es porque sí, pero por sobre todas las cosas salió de la lógica de una televisión que se la pasa debatiendo a los gritos los temas del día.

Debut

En este contexto, el lunes pasado debutó la nueva temporada que, entre otras cosas, llegó para revalidar su lugar en la televisión. “Otro año más, yo pensé que no iba a durar nada esto. Le agradezco al canal, aunque no dejo de pensar que la televisión está muerta”, bromeó Pergolini. Luego de comentar las noticias del día dio paso a una canción de bienvenida que varios políticos le hicieron al recién llegado realizada con IA, en la que estaban Javier y Karina Milei, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Luego otro segmento fue el Peteco Aguirre, un hombre de San Isidro que se refirió a la decadencia de la Argentina, recordando cómo eran los ferrocarriles en los años 50, en tono irónico. También volvieron las efemérides con Esteban Echenique, otro de los segmentos realizados con IA. La primera invitada fue Luisana Lopilato y se sumó Teo López Puccio, que habló de matemática, una característica del programa. El promedio del debut fue de 6.6 puntos y superó casi por un punto la marca del estreno de 2025.

El martes tuvo que enfrentar el final del partido amistoso de Argentina versus Zambia. Los 30 puntos de rating que tocó el encuentro se hicieron sentir en el comienzo de la competencia. Durante el monólogo, en el que se refirió desde el escándalo con Manuel Adorni hasta la polémica que se generó por las declaraciones de Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional contra Mercedes Sosa. “Es muy loco que todavía siga creyendo que hay un insulto en comunista, ¿no? Lo de cáncer, bueno, ya te fuiste al pasto. Porque hay ciertas cosas que se siguen diciendo, pero ¿una gorda comunista? ¡Pero imbécil! A Mercedes Sosa”, remató, indignado, y se solidarizó con la familia de la artista “que quiere que rajen a este tipo con toda la razón”. En la segunda noche, con el actor Oscar Martínez e Ian Menéndez, un influencer que ingresa en lugares prohibidos y los filma, como invitados, promedió 5.3 puntos.

En el tercer día de la semana, Miguel Ángel Rodríguez fue el invitado central y estuvieron también Andres Kogan y Mariano Rosenberg, médicos fundadores de Alegría intensiva. El conductor le hizo un picante desafío al actor: por estar un minuto sin hablar, cosa que aceptó gustoso. “Estoy comprobando algo que me dijeron: que sos de hablar mucho. Me había olvidado de cuánto hablabas y me trajeron un cronómetro porque dicen que vos no aguantás un minuto sin hablar”, le dijo el conductor al actor, quien aceptó el reto.

A pesar de que Pergolini le hizo varios comentarios y preguntas para ver si el actor podía contenerse o no, sorprendió a todos y lo logró. “Ya puedo hablar lo que quiera”, festejó Rodríguez tras cumplirse el tiempo. El rating del miércoles fue de 4.8 puntos y nuevamente quedó segundo en la franja, detrás de la gala de eliminación de Gran Hermano.

Si algo le faltaba para poner a prueba al programa en su debut fue enfrentarse al fin de semana extralargo de Semana Santa. Como suele suceder en estas fechas, el encendido baja considerablemente. De todas maneras, Otro día perdido conmovió con la presencia de dos excombatientes de Malvinas que contaron sus historias. A propósito del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Pergolini recibió a Marcelo Lapajufker y José Cruz. Ambos recordaron a Ignacio María Indino, un compañero caído durante la guerra. El conductor se emocionó cuando intentó leer una carta que una abuela le envió a uno de los soldados. El rating acompañó con buenos 5.4 puntos de promedio y así se convirtió en lo más visto de eltrece.

El viernes terminó la semana con un mano a mano con Pablo Lescano, el cantante hizo un repaso por su carrera, recordó sus comienzos y hasta le dio una clase a Pergolini sobre los términos que se usan en la cumbia villera. “Me hice un grupo para que nadie me diga lo que tengo que hacer. Terminé cantando porque no soportaba a la gente: no eran correctos, llegaban y no estaban en buen estado, y yo quería que seamos dignos”, contó el artista. El promedio del último día de la semana fue de 4.8 puntos y quedó nuevamente segundo en la franja.

En su primera semana, Otro día perdido promedió 5.4 puntos, tres décimas más que el año pasado. Pero a diferencias de sus comienzos en 2025, donde le costó conquistar a su audiencia, hoy tiene un público que acompaña la propuesta y eso se ve en las interacciones e impresiones en redes sociales. Lo que se espera de un programa de esta calidad es también renovación. Si algo se le puede criticar es que en estos primeros días casi no tuvo novedades con respecto a la temporada pasada. De todas maneras, Pergolini encontró la manera de contar y hace de temas y personajes complejos para la pantalla chica algo atractivo. Una vez más queda demostrado que cuando el contenido es interesante, el público aparece.