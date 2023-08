escuchar

Al igual que supo hacer humor con Donald Trump en un programa de televisión de su país, el actor estadounidense Alec Baldwin puso su mirada sobre Javier Milei. Con un inesperado posteo en las redes sociales, el actor comparó al candidato libertario con un asesino serial.

La estrella de Hollywood resaltó el parecido físico entre el líder de La Libertad Avanza con el arquitecto Rex Heuermann, acusado de cometer varios asesinatos en la ciudad de Nueva York. Lo hizo al compartir una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram, tras los sorprendentes resultados de las PASO celebradas el pasado domingo en la Argentina, que le dieron una asombrosa victoria a Milei.

“Un misterio. Hasta la misma tintura de pelo”, escribió Baldwin junto a una imagen partida por la mitad en la que se puede ver al candidato LLA en la parte superior y al asesino serial debajo.

La comparación de Baldwin llamó la atención de los usuarios de Instagram en todo el mundo y dio lugar a múltiples interpretaciones no solo por las similitudes físicas apuntadas por el actor sino también por comparar al político argentino con un criminal. Sin embargo, el actor se apresuró a aclarar luego: “De verdad que esto no tiene nada que ver con política, solo creo que el parecido es notable”, dijo. Aunque, rápidamente, retrucó: “También recordá lo que hemos luchado aquí en los Estados Unidos: no dejés que la política abrume tu sentido del humor”, advirtió.

“¡Oh, no! Alec, ¿vos también?”, escribió un usuario en un mensaje en inglés dirigido al actor en la sección de comentarios a la publicación. A la frase se sumaron otras, al parecer de ciudadanos argentinos que reflexionaron sobre los resultados electorales: “No, ¡Alec! Es lo peor que nos puede pasar”, escribió otro seguidor lamentando el triunfo de LLA. “Si supieras cómo vivimos en la Argentina, lo entenderías”, rebatió un tercero, entre un aluvión de comentarios tanto en contra como a favor de las políticas anunciadas por Milei, quien también fue cuestionado por referentes locales del espectáculo como la cantante Lali Espósito.

Baldwin vs. Trump

Baldwin, que acaba de retomar su trabajo luego de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins ocurrida en el set de su película Rust, encarnó una personificación de Donald Trump en un segmento del programa televisivo Saturday Night Live durante la presidencia del exmandatario estadounidense, a quien Milei observaría como uno de sus nortes ante la posibilidad de asumir la gestión presidencial.

Sin ir más lejos, invitado en el día de ayer a los estudios de LN+ junto a Jorge Macri (ganador de la interna de Juntos por el Cambio a jefe de gobierno porteño), Milei adelantó algunas de las posibles medidas que adoptaría en caso de asumir eventuales funciones de gobierno.

“Si soy presidente, mis aliados son los Estados Unidos e Israel. A Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén”, dijo el candidato de LLA, un gesto que tuvo Trump cuando fue presidente de los EE. UU., dejando entrever que no considera que las similitudes con estos referentes sean algo malo.

En cuando a Baldwin y sus opiniones políticas, cabe recordar que, como consecuencia de sus parodias televisivas, el actor llegó a enfrentarse dialécticamente con Trump en más de una ocasión. Mientras el actor recurría al humor para abordar las políticas más polémicas adoptadas por el expresidente y magnate estadounidense, el político llegó a acusarlo de difamación e incluso de haber disparado intencionalmente a Halyna Hutchins durante el rodaje de su película en Nuevo México en 2021.

“En mi opinión, él tuvo algo que ver con eso. Cuando tomás un arma, esté cargada o no, apuntás a alguien que ni siquiera está en la película y apretás el gatillo y ahora está muerta”, dijo al programa de radio de Christ Stigall. Y siguió: “Incluso si estaba cargada y ya sabés, eso es algo extraño, quizás él la cargó”, manifestó Trump ese mismo año refiriéndose al proceder del actor, que utilizó un arma para una de las escenas y que fue la que provocó la muerte de la directora de fotografía.

