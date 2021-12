Alec Baldwin, sobre la muerte de Halyna Hutchins: “Alguien es responsable de lo que pasó; no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”

Tras haber dado a conocer un adelanto, este jueves la cadena ABC News emitió el programa especial Alec Baldwin Unscripted (“Alec Baldwin, sin guion”), con la entrevista completa realizada al actor, en su primera aparición televisiva tras el trágico episodio producido en el set de Rust que terminó con la muerte de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins.

El miércoles se conoció un adelanto en el que se podía ver al actor y productor asegurando que él no apretó el gatillo del arma que terminó con la vida de Hutchins. “ Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca ”, expresaba en aquel extracto. En el mismo anticipo, Baldwin también afirmaba que “no tiene idea” de cómo llegó una bala real al set de filmación: “ Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería ”.

El actor ya había expresado que la jefa de fotografía era su amiga personal. En la entrevista, realizada por el experimentado conductor George Stephanopoulos, la recordó como “una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”. Al terminar la frase, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y atinó a taparse la cara. Ahora, se conocieron los otros cuarenta minutos de la entrevista, que forma parte del programa especial Alec Baldwin Unscripted (“Alec Baldwin, sin guion”).

“ Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo ”, aseguró el actor, quien explicó que no tenía ninguna razón para sospechar que podría haber una bala real en aquella arma que él manipuló en el set, en medio de un ensayo, en el Bonanza Ranch en Santa Fe, Nuevo México.

El rancho Bonanza Creek, en Santa Fe, Nuevo México, escenario de la tragedia

“No sé qué pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No lo sé“, reiteró. Y agregó: “ Pero estoy totalmente a favor de hacer cualquier cosa que nos lleve a un lugar donde sea menos probable que esto vuelva a suceder ”.

El actor y productor dio detalles, además, de la filmación. Indicó que el equipo estaba trabajando contrarreloj y que contaban con un presupuesto de 7 millones de dólares para los 21 días de filmación previstos. Indicó que los productores se alegraron cuando Hutchins, una madre de 41 años y considerada una estrella en ascenso en la industria cinematográfica, aceptó participar del proyecto. “Me encantó trabajar con esta mujer. Ella fue pura alegría”, recordó.

Baldwin reveló que el día del fatal tiroteo, él y Hutchins se reunieron para discutir una próxima escena en la que su personaje, acorralado y gravemente herido, desenvainaría su arma sobre dos enemigos. Fue en el ensayo de aquella escena cuando se desató la tragedia. El actor explicó que fue el primer asistente de dirección, Dave Halls, quien le entregó un revólver, y recordó que le dijo: “Esto es un arma fría”, una jerga que se utiliza para referirse a un arma que está descargada o con balas de fogueo.

“Ahora, lo que sucedió allí, y por qué hizo esa declaración, y qué pasó en realidad, no tengo idea”, dijo Baldwin, en relación al testimonio de Halls. Lisa Torraco, abogada del asistente de dirección indicó que revisar el arma “no era responsabilidad de su defendido”. “Esperar que un asistente de dirección revise un arma de fuego es algo tan poco común como decirle que verifique el ángulo de la cámara o que compruebe el sonido o la iluminación“, indicó la letrada.

“No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo”, rememoró Baldwin, conmovido. En este caso, Torraco corroboró el relato del actor, asegurando que su defendido insiste desde el principio en que el actor tenía el dedo fuera del gatillo.

El momento de la tragedia

“Era solamente un ensayo en el que marcábamos la escena. Halyna me dice: ‘Sujetá el arma más abajo. Andá a tu derecha. Está bien, ahí mismo. Está bien, hacé eso. Ahora mostrámelo un poco más abajo‘, haciéndome colocar el arma en posición. Ella me estaba guiando para que sostenga el arma en este ángulo. Mantengo el arma como ella me había pedido, justo debajo de su axila”, recordó.

Después de amartillar y soltar el martillo de la pistola, Baldwin notó que todos en el set quedaron “horrorizados”, en estado de shock por el ruido que se produjo. “Ella cae, y me pregunté: ‘¿Se desmayó? La idea de que había una bala en esa arma no se me ocurrió hasta probablemente entre 45 minutos y una hora después”, reveló.

La reacción del actor tras la tragedia

En un primero momento, antes de darse cuenta de cuál había sido la situación, Baldwin llegó a creer que Hutchins podía haber sido alcanzada por un proyectil errante de un arma que no funcionaba o que había sufrido un ataque cardíaco. Pero lo que ocurrió fue que Hutchins había recibido un disparo en el pecho con una bala real. Joel Souza, el director del film, estaba ubicado detrás de ella y recibió la misma bala.

Baldwin permaneció parado delante del cuerpo de la directora de fotografía durante un minuto, en estado de shock. Permaneció allí hasta que los obligaron a abandonar el área. El helicóptero de emergencia llegó 30 minutos más tarde.

De allí, el actor se dirigió a la oficina del alguacil, donde le mostraron la foto de una bala de plomo que habían sacado de Souza. Fue en ese momento en el que se enteró que Hutchins había muerto. “Al final de mi entrevista con el departamento del alguacil me dijeron: ‘Lamentamos decirte que ella no sobrevivió. Me lo dijeron en ese mismo momento”, señaló.