La adorable rutina matutina de George Clooney junto a su hijo que lo hace “reír a carcajadas”

A los 60 años, George Clooney disfruta junto a su esposa Amal Clooney de la paternidad de sus dos gemelos, Ella y Alexander, de 4. A pesar de las dudas que lo abordaban antes de convertirse en padre, el actor cuenta cómo ha cambiado su vida tras la llegada de sus hijos.

En diálogo con Marc Maron para el podcast WTF, Clooney reveló los momentos más divertidos y desopilantes que forman parte de la rutina en familia. Entre los hábitos diarios a los que hizo mención, el intérprete se refirió a una graciosa performance que los tiene a él y a su hijo como protagonistas cuando comienza el día en el hogar.

“ Todas las mañanas, a las ocho, Alexander golpea la puerta de mi habitación y yo digo: ‘¿Quién es?’, y él responde: ‘Soy yo, Alexander Clooney’. Abro la puerta, él salta corriendo y me río a carcajadas ”, narró. La estrella de La gran estafa contó que el humor está siempre presente entre los Clooney. “Me hacen reír, me río todos los días. Son niños realmente divertidos. Tienen opiniones y hacen bromas”, compartió.

Amal junto a los mellizos, Ella y Alexander The Grosby Group

Sobre este ‘don’ de los más pequeños de la casa a la hora de hacer reír, el ganador del Oscar revelaba meses atrás que había ‘entrenado’ a sus niños para sorprender con un chiste cuando hay personas delante. “Trabajé con ellos para ponerle Nutella a un pañal y luego comerlo (en broma). Siempre que un extraño está cerca, vienen sosteniéndolo, como diciendo: ‘¡Papá, es un pañal sucio!’ y yo digo: ‘Está bien, me ocuparé de eso’, y se comen el Nutella”, describió Clooney.

Si bien el actor se muestra encantado con su papel de padre, también confesó que no quería tener hijos hasta que conoció a Amal. En la conversación con Maron, el actor recordó el día en que se enteró de que esperaban gemelos.

“ No quería casarme, no quería tener hijos, y luego este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente . No sabía que tendría gemelos, pero hay un momento en el que vas al médico y te sacan un papel que es una ecografía y te dicen: ‘Es un bebé… y la otra es una niña’”. En ese instante, la noticia dejó “atónito” al actor. “Estaba preparado para uno... pero ahora me encanta”, expresó en relación a ser padre de dos. “Y gracias a Dios se han tenido el uno al otro durante la pandemia”, agregó.

George y Amal Clooney decidieron convertirse en padres a un año de su casamiento Archivo

El intérprete también habló sobre cuando él y Amal trataron por primera vez sobre la idea de tener hijos. “Llevábamos casados alrededor de un año y estábamos en la casa de un amigo y ellos tenían un hijo allí que era ruidoso y yo pensaba: ‘Mierda’. Salimos a dar un paseo y Amal nunca había pensado en eso, pero dijo: ‘Tenemos mucha suerte en la vida’. Y yo respondí: ‘Sí, tenemos suerte de habernos encontrado’, entonces ella agregó: ‘Parece que la suerte debería compartirse con otras personas’”. En ese momento, la visión que el actor tenía sobre la idea de convertirse en padre cambió radicalmente.

Su opinión sobre la tragedia en el set de Rust

Durante la entrevista, el actor también fue consultado sobre lo ocurrido durante el rodaje de la película de Alec Baldwin, Rust, y el hecho de que hubiera balas reales en el set, a raíz de lo cual el disparo de un arma por parte de su colega se cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

“ Es una locura y es exasperante que hubiera balas reales ”, dijo la estrella de Hollywood, y agregó que nunca había escuchado el término “pistola fría” para describir un arma de fuego que sea segura de usar en el set, después de que supuestamente la frase fuera usada por el asistente de dirección de la película, David Halls, antes de entregarle el revólver a Baldwin.

Clooney consideró que el fatídico disparo, que también hirió al director Joel Souza, fue un “terrible accidente”, pero afirmó que no podía creer que hubiera ocurrido después de las rigurosas medidas de seguridad implantadas después de las muertes en el set de Brandon Lee y Jon-Erik Hexum.

En base a su experiencia, el actor también informó que cada vez que le entregan un arma en el set, la abre, se la muestra a la persona a la que apunta y al equipo y la dispara seis veces al suelo antes de devolvérsela al armero, después de cada escena.