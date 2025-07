Happy Gilmore 2: el guiño de Adam Sandler a Cameron Boyce que hizo emocionar a la madre del fallecido actor

La madre de Cameron Boyce está agradecida de que Adam Sandler siga encontrando la manera de mantener vivo el recuerdo de su difunto hijo, a 6 años de su trágica muerte.

La imagen de Boyce, que falleció repentinamente a los 20 años el 6 de julio de 2019 tras sufrir un ataque epiléptico mientras dormía, aparece en la comedia protagonizada por Sandler Happy Gilmore 2, que llegó a Netflix el viernes 25 de julio.

Durante la escena en cuestión, se puede ver al personaje de Sandler, el golfista Happy Gilmore, caminando hacia una cabina de registro con sus palos en la mano. Al acercarse, la persona que está dentro de la cabina está viendo un programa en un televisor, en cuya pantalla aparece Boyce. La imagen parece ser de un episodio de la serie Jessie, de Disney Channel, en la que el joven actor interpretó a Luke Ross entre 2011 y 2015.

La madre del fallecido actor, Libby, compartió en Instagram una captura de pantalla de la pequeña aparición de su hijo en la película y escribió en el pie de foto: “Adam y Cameron hablaron bastante en los días previos a su muerte. Se suponía que Cameron iba a participar en El Halloween de Hubie y estaban armando una estrategia”, reveló haciendo referencia a la película de terror y comedia que Sandler estrenó en 2020.

“Tenían un vínculo que creo que tenía que ver con ser auténticos, divertidos y sencillos. Adam siempre encuentra la manera de mantener vivo el recuerdo de Cam, lo que nos llena el corazón”, continuó Libby

Boyce y Sandler trabajaron juntos por primera vez en 2010 en Son como niños, antes de volver a interpretar sus papeles como el dúo padre-hijo Lenny Feder y Keithie Feder en la secuela de la comedia, de 2013.

Una imagen que Cameron Boyce había compartido en su cuenta de Instagram, junto a Adam Sandler instagram.com/thecameronboyce

Happy Gilmore 2 no es la primera película de Sandler que incluye un guiño a Boyce. En los créditos de El Halloween de Hubie, los responsables de la película incorporaron una foto de Boyce junto con un emotivo mensaje.

“En memoria de Cameron Boyce”, decía el homenaje. “Se fue demasiado pronto y era uno de los chicos más amables, geniales, divertidos y con más talento que conocíamos. Vivirás para siempre en nuestros corazones y te echaremos de menos cada día”.

La muerte de Cameron Boyce

El 6 de julio de 2019, los fanáticos de Los descendientes, la saga de películas de Disney Channel, se encontraron con la triste noticia de que Cameron Boyce, uno de sus protagonistas, había muerto a los 20 años por un ataque de epilepsia.

Cameron Boyce falleció a los 20 años El Tiempo

El actor era una de las estrellas más queridas por el público. Formó parte de Jessie, un programa del canal infantil en el que una joven, interpretada por Debby Ryan, trabajaba como niñera de una familia neoyorkina. En la comedia, Boyce era Luke, uno de los niños más divertidos que estaban al cuidado de Jessie. También fue parte del elenco de películas como Mirrors, Eagle Eye, Son como niños y Descendientes, donde interpretó a Carlos, el hijo de Cruella De Vil .

Según publicó Variety, en ese momento, el informe del forense del departamento médico de Los Ángeles calificó el fallecimiento del actor como “una muerte súbita”.

“La noche anterior nos habíamos juntado para cenar en familia y, en la mañana, recibí un llamado de su compañero de habitación contándome lo que había pasado”, dijo Victor, el padre del actor, durante una entrevista que brindó algunas semanas después de su muerte. “Fue como si de repente me metiera adentro de una nube, todo a mi alrededor se volvió blanco”, rememoró. “Todavía no puedo creerlo, no hay forma de que esto sea real, es una pesadilla. No se suponía que yo sobreviva a mi hijo”, añadió.

Taylor Lautner y su esposa, Tay, en la gala anual de Fundación Cameron Boyce, en 2024 KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de pensarlo un tiempo, en su honor, la familia creo la Fundación Cameron Boyce, mediante la cual trabajan con otros organismos que ayudan a personas con epilepsia para que puedan vivir plenamente y sin peligro de muerte súbita.

La fundación ha creado conciencia sobre el trastorno convulsivo y, además, una causa que fue importante para Cameron: acabar con la violencia armada. El día del cumpleaños número 21 del actor, sus fanáticos donaron 45 mil dólares en tan solo cuatro días para ayudar a la causa y al legado de la estrella.