Jamie Lee Curtis apuntó duramente contra la industria cosmética y la acusó del “genocidio de una generación de mujeres”

Famosa y reconocida por su carrera como artista pero también por su constante militancia por las causas que cree justas, Jamie Lee Curtis decidió volver a ponerse en el centro del debate. En esta oportunidad, la protagonista de Halloween -una mujer con casi cinco décadas en la industria del entretenimiento- habló del “genocidio de una generación de mujeres”.

A los 66 años y en medio de una sesión de fotos para la tapa de la revista Saturday de The Guardian, la leyenda del cine sacó unos enormes labios rojos de plástico y se dispuso a hacer una declaración, muy a su medida, en contra de la industria de las cirugías plásticas. “He denunciado abiertamente el genocidio de una generación de mujeres por parte del complejo industrial cosmecéutico, que se han desfigurado. Los labios de cera realmente lo demuestran”, exclamó.

Jamie Lee Curtis el mes pasado en el estreno de Un viernes de locos en la Ciudad de México Marco Ugarte - AP

Sorprendida por los términos elegidos para exponer su punto de vista, la periodista le preguntó a la icónica actriz si creía realmente que “genocidio” era la palabra indicada. En ese momento, Curtis defendió su lenguaje y lo tildó de “preciso”. “He usado esa palabra durante mucho tiempo, y la uso específicamente porque es fuerte”, explicó. “Creo que hemos aniquilado una o dos generaciones de la apariencia humana natural. El concepto de que se puede alterar la apariencia mediante productos químicos, procedimientos quirúrgicos, rellenos... Hay una desfiguración de generaciones, predominantemente mujeres, que están alterando su apariencia”, sumó.

Atenta a los tiempos que corren, Curtis señaló que la Inteligencia Artificial (IA) es un culpable más de que el problema de la obsesión estética haya empeorado durante el último tiempo. “Ahora la gente busca una cara con filtro. Yo no la llevo ahora mismo. En cuanto me pongo un filtro y veo el antes y el después, es difícil no pensar: ‘Bueno, eso se ve mejor’. ¿Pero qué es mejor? Mejor es falso. Y hay demasiados ejemplos (no los nombraré), pero recientemente hemos sufrido una gran avalancha mediática con muchas de esas personas”, sostuvo, según reprodujo Entertainment Weekly.

La cirugía de la que se arrepintió “de inmediato”

Esta no es la primera vez que Curtis crítica el culto a la belleza que se hace en Hollywood. A principios de este año, en una extensa entrevista que le concedió al programa 60 minutes, recordó un episodio que la marcó para siempre: en pleno rodaje de Perfect (1985), la comedia romántica de los 80 en donde le dio vida a una profesora de gimnasia aeróbica, el director de fotografía del film hizo un comentario que la hirió a tal punto que la llevó a pasar por el quirófano.

“Dijo: ‘Sí, no voy a fotografiarla hoy. Tiene ojeras’. Y yo tenía 25 años, así que me dio mucha vergüenza que dijera eso”, revivió la ganadora de un premio Oscar. “Así que, en cuanto terminó la película, me hice una cirugía plástica”, agregó. Lejos de encontrar la solución, el resultado de la operación no fue lo que Curtis esperaba.

Jamie Lee Curtis antes y ahora Archivo

“Eso no es lo que uno quiere hacer cuando tiene 25 o 26 años. Me arrepentí inmediatamente y, en cierto modo, me he arrepentido desde entonces”, lamentó. Además, Curtis explicó que su forma de entender la belleza cambió con el paso de los años, por lo que aquel traspié le pesa de manera particular. “Me convertí en una defensora pública de la belleza natural, de decirles a las mujeres que son hermosas y perfectas tal como son. Así que sí, no fue bueno para mí hacerlo”, completó.

A lo largo de la charla, la actriz también hizo referencia a su dependencia de los analgésicos. “Me enamoré mucho del baño tibio de un opiáceo”, sorprendió. “Sabés, bebía un poco, nunca como un exceso y nunca en grandes manifestaciones públicas. Era muy tranquila, muy reservada al respecto, pero sin duda se convirtió luego en una adicción”, repasó.

Jamie Lee Curtis en Halloween

Unos años antes, en el 2021, Curtis también habló del tema en profundidad en una entrevista con la revista Fast Company. “Probé la cirugía plástica y no funcionó. Me volvió adicta a la Vicodina”, dijo en ese momento. Y agregó: “La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión con los filtros, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en zoom están acabando con generaciones de belleza. Una vez que te metés con tu cara, no podés recuperarla”.