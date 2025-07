“Sacá, sacá”: el momento en el que en Neura se dieron cuenta que se incendiaba el edificio

Una jornada habitual de trabajo en Neura Media, el canal de streaming de Alejandro Fantino, se vio interrumpida de forma abrupta por un incendio que obligó a suspender la transmisión en vivo y evacuar las instalaciones. El dramático momento quedó registrado en vivo este mediodía, cuando el conductor debió cortar al aire en medio de su programa.

“Pausa, pausa. Acá la producción me dice que tenemos que ir a la pausa. ¿Pasó algo? Pausa. ¿Tenemos que irnos del aire? Cerrá el aire”, se lo escucha decir con creciente preocupación al conductor del programa Letra Chica. Apenas segundos después, volvió a insistir: “Pausa, cerrá el aire. Sí, sí, sacá, sacá”. En ese momento la señal se interrumpió de inmediato y quienes veían la transmisión quedaron desconcertadas, ya que no entendían qué era lo que había ocurrido.

Se incendió el canal de streaming de Neura

Según pudo saber LA NACION, el siniestro se desató pasadas las 12.30 en el edificio ubicado en Cabrera, entre Humboldt y Fitz Roy, en pleno barrio de Palermo, donde funciona el estudio del medio digital. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires acudieron rápidamente al lugar tras recibir un alerta por la presencia de humo en la planta baja del inmueble, que también cuenta con un primer piso. Las primeras versiones indican que el incendio se habría originado por una colilla de cigarrillo mal apagada, que encendió un sillón ubicado junto a un equipo de aire acondicionado.

A los pocos minutos del incidente, desde la cuenta oficial de X de Neura se emitió un mensaje aclarando la situación: “¡Hola a todos! Queremos contarles que tuvimos un cortocircuito en el aire de Neura, que quemó cables y produjo un principio de incendio mínimo. ¡Gracias a Dios nuestros compañeros están todos bien! Lo único que importa es eso”.

El comunicado oficial de Neura Media (Foto: X @neuramedia)

El canal también agradeció la rápida intervención del personal de Bomberos, la Policía de la Ciudad, el SAME y todos los que colaboraron durante la emergencia. “Si Dios quiere, por la tarde estaremos al aire nuevamente”, agregaron en el comunicado y cerraron con un mensaje tranquilizador para su comunidad de seguidores: “¡Gracias por la preocupación! Todo está bien y nos vemos en unas horas”.

El comunicado de Alejandro Fantino en redes sociales

Quien también salió a aclarar la situación en redes sociales fue el propio Alejandro Fantino. En una historia de Instagram de su cuenta oficial dijo: “Gracias a todos por la preocupación y los llamados, gracias a Dios todo bien y en orden, en unas horas si Dios quiere volvemos a acompañarlos”.

Posteo de Alejandro Fantino sobre el incendio en su canal de streaming (Foto: Historias de Instagram @fantinofantino)

“De nuevo, repito, nuestros compañeros, todos bien que es lo único importante. Lo material es anecdótico. Abrazo a todos y gracias por la preocupación. Entró en cortocircuito un aire acondicionado y produjo muchísimo humo en la entrada del canal. Abrazo a todos y gracias por los mensajes!!”, cerró su comunicado el conductor.

Comentarios en redes sociales sobre el incendio en Neura Media (Foto: X)

Rápidamente, la publicación se volvió viral en redes sociales donde gran cantidad de personas se solidarizaron y muchas otras se animaron a bromear con el clip viral de lo ocurrido, tras conocer que todos los integrantes del streaming se encontraban a salvo. “Qué alegría que todos estén bien. No estamos para más malas noticias. Saludos“; ”Viste Fantino que te tenías que dejar de joder con el control del aire” y “Con razón estaba tratando de verlos y no salían, bueno espero que no sea nada y sigan adelante”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.