El actor recordó su paso por la pista del "Bailando por un sueño" y responsabilizó al programa por su separación

En todas las ediciones del Bailando por un sueño hubo un concursante que, a fuerza de gracia y perseverancia, supo brillar aunque no tuviera talento para la danza. En 2017, ese lugar lo ocupó Alejandro "Huevo" Müller.

El actor y su novia de ese entonces, Roxana Cravero, fueron avanzando en el concurso, a pesar de que los miembros del jurado consideraron en varias oportunidades que su desempeño no había estado al nivel del de sus compañeros. En las previas, el actor y la bailarina debieron hablar, una y otra vez, sobre su diferencia de edad; un tema que se convirtió en el favorito del conductor, Marcelo Tinelli, y de la producción del programa.

Dos años después, Müller rompió el silencio en el programa radial Basta de todo. "Me fue como el c... Estuve en todos los teléfonos. ¡Ese 'Bailando' estuve en cámara más que Tinelli! Pasé por el repechaje, el teléfono y me salvaron muchas veces, hasta que me echaron", comenzó recordando. "Bailaba con mi novia, que era muchísimo más joven que yo, como 35 años más joven. Eso les generó curiosidad y querían que juegue con eso. Y la verdad es que la pasé como el c... y me terminé separando", reveló.

Según explicó, la exposición que trajo aparejada su estadía en el programa más visto de la televisión argentina terminó dinamitando su pareja; sobre todo porque Cravero no estaba acostumbrada a las cámaras.

El conductor del programa, Matías Martin, le recordó que quien los dejó fuera del concurso fue Consuelo Pepino, la desconocida cordobesa que se convirtió en una de las favoritas de aquella edición. "Ella le ganaba a todos los famosos. Yo era lo más cerca al pueblo que había hasta que llegó Consuelo'', dijo el actor.

De todos modos, expresó que durante su estadía se sintió cuidado por la producción del ciclo. "Me decían que yo ya estaba; que iba a ganar como 'La Mole' Moli, que pasó todos los teléfonos'', rememoró. Sin embargo, hay algo que recuerda con mucha vergüenza: cada vez, debió pedirle a sus amigos que lo voten para seguir en el concurso. "Fue muy humillante. Consuelo me ganó por una diferencia muy grande", se lamentó.