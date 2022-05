Alejandro ”Huevo” Müller tomó posición tras la acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana

Diversas personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron tras las acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana, donde la actriz manifestó que recibió agresiones por parte de él. A partir de ahí, los cruces entre ambos empezaron a subir de tono con el correr de los días. Quien se refirió a esta situación fue Alejandro “Huevo” Müller, quien compartió trabajo junto a los dos y tomó una posición a favor de ella.

“Supongo que si lo dijo Romina es porque es así, le creo a ella. No sé en qué condiciones lo dijo porque yo no no escuché nada. Pero es un tema muy delicado para opinar libremente”, expresó el actor en contacto con el programa radial El Show del Regreso, conducido por Ulises Jaitt.

Consultado sobre el por qué de su opinión y de su posición al respecto, Müller aclaró que siempre está del lado de las mujeres que se atreven a denunciar los maltratos de los hombres. “Siempre les creo a las mujeres, siempre les creo. Me parece que es hora de que se hagan escuchar si tuvieran una situación de violencia o de la que fuera incómoda con un hombre. Estoy feliz con la movida feminista que se está armando, es algo que hablo en particular con mis hijas, con mis sobrinas, para que se hagan escuchar y valer”, continuó.

Arana y Gaetani, en las épocas en que brillaban juntos en la pantalla chica LA NACION

Su palabra fue una de los primeras muestras de apoyo populares hacia Gaetani. Cabe destacar que a medida que transcurrieron los días y el tema tomó trascendencia pública, varios actores del medio que compartieron rodaje con Arana le expresaron todo su respaldo en las redes sociales. Así se leyeron las posiciones de Natalia Oreiro, Karina Mazzocco, Mercedes Funes y Connie Ansaldi, con quien comparte una amistad de más de 20 años.

El origen de este conflicto fue por una declaración de Gaetani en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde rememoró un viejo diálogo cuando compartieron la tira Noche y Dia: “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones”.

Y completó, ante la mirada atónita de los panelistas, que no se quisieron perder ni un detalle de lo que fue esa escabrosa situación que se reflotó en estos días: “Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón’”.

Para darle un cierre, aclaró que después de ese altercado verbal, se cruzaron en la provincia de Córdoba, donde ambos estaban de temporada y relató otro improperio que recibió: “Con su mejor sonrisa me dijo: ‘Tanto quilombo por ser una put... falopera’. Lo cuento con una sonrisa, porque no me da vergüenza hablar sobre esto”.