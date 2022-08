Días atrás y en medio de una oleada de ciberdelitos que parece no disminuir, Alejandro “Huevo” Müller utilizó sus redes sociales para prevenir a sus seguidores. En un descuido, fue víctima de una llamada falsa que resultó en el clonado de sus contactos y de su cuenta de WhatsApp. Con el problema ya solucionado, fue como invitado a Intrusos (América), en donde dio detalles de lo ocurrido.

El mal momento de Alejandro “Huevo” Müller: le hackearon y clonaron el teléfono

“Me hackeraron el celular. Si les llega un WhatsApp o mensaje de texto de mi parte, ¡No soy yo!”, escribió el Huevo Müller en sus Historias de Instagram al comienzo de la semana, luego de ser víctima de un ciberdelito. Minutos después, agregó: “Me clonaron el teléfono. Ahora están mandando desde otros números haciéndose pasar por mí. Estoy resolviendo. No respondan a ningún pedido extraño, sé que estuvieron pidiendo dinero”.

Pasado el mal momento, el ex Valientes fue de invitado al ciclo conducido por Flor de la V, no solo para dar detalles de lo sucedido, sino para ayudar a generar conciencia del peligro de brindar información a números desconocidos.

El pedido de Ale Müller tras ser hackeado instagram @alemullerok

“Hay que estar atentos, que no es lo que me pasó a mí. Resulta que yo estaba con mi socio. De pronto me suena el celular con el logo del Ministerio de Salud y, yo distraído, me dicen ‘te damos la cuarta dosis, cuál queres’. Me preguntaban por la vacuna”, dijo, para contextualizar.

Intrigada, Flor de la V le preguntó qué les respondió. “Le dije que quería la rusa, como un pe***udo. Como un ancianito, a mi abuela le hicieron lo mismo y le afanaron las joyas haciéndole el cuento del tío”, disparó, sin perder el sentido del humor a pesar de la compleja situación.

Ale Müller fue víctima de un ciberdelito y previno a sus seguidores

A continuación, explicó que le dijeron que le iban a dar un turno si marcaba un código particular y que, inconsciente de las consecuencias, accedió a compartir esa información. “Lo marqué y ahí me di cuenta de que metí la pata y corté”, admitió. Inmediatamente, comenzó a llamar a sus amigos y a sus seres cercanos para avisarles de lo sucedido, para que tuviesen cuidado si le hablaban desde su contacto para pedirles dinero.

“Es terrible, corté y al minuto ya estaban llamando a todos”, reveló, tras aclarar que clonaron su cuenta de WhatsApp para tener acceso a todos sus contactos. Al notar que el daño era más extenso de lo que pensaba, acudió a sus redes sociales para dar aviso a todos de que no contestaran mensajes de él a menos que escucharan su voz. “Después yo llamaba para aclarar que si era mi número”, detalló. Finalmente, aseguró que ninguno de sus contactos “cayó” en el engaño. “Lo desactivé rápido y encima yo no soy de pedir plata”, explicó.

Por su parte, Maite Peñoñori aportó un consejo crucial: activar la verificación de dos pasos de WhatsApp. Esta se activa desde el menú en el sector de “cuenta” y pide ingresar un código de seis dígitos. A partir de ese punto, desde la app piden de manera aleatoria ingresar dicha clave y, en el caso de que quien está usando la cuenta no la tenga, la bloquea. Así evita que terceros puedan acceder libremente, como sucedió en el caso de Müller.