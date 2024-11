Alexandra Daddario fue mamá y compartió en las redes una fotografía de su bebé recién nacido

Alexandra Daddario se convirtió en mamá. La estrella de White Lotus, de 38 años, anunció en sus redes sociales que acaba de darle la bienvenida a su primer bebé junto a su esposo, el productor cinematográfico Andrew Form. “Pensé que era un plato extraño de dulces”, escribió Daddario en la publicación del 31 de octubre, junto a la foto en la que se ve a su bebé recién nacido envuelto en una manta cubierta de mini dulces, como un gracioso guiño a la celebración de Halloween.

A pesar de haberse mostrado muy feliz de compartir la noticia con sus millones de seguidores en Instagram, la actriz se reservó tanto el género del recién nacido como su nombre. Si bien este es el primer hijo de la hermana de Matthew Dadario, su esposo ya tiene dos hijos, Rowan y Julian, fruto de su relación con su exesposa Jordana Brewster.

En julio, tras guardar el secreto durante un gran tiempo, Daddario anunció a Vogue que estaba esperando su primer bebé con Form después de casi cuatro años juntos y explicó cuál fue el motivo de su hermetismo. La publicación incluyó una exclusiva producción de fotos y las declaraciones de la protagonista de la última versión de Baywatch: guardianes de la bahía.

Allí, la actriz indicó que la noticia del embarazo “fue muy difícil de procesar”. “Experimentás muchos sentimientos complicados”, indicó. La actriz se encontraba filmando la segunda temporada de Mayfair Witches, en Nueva Orleans, y sus compañeros de programa se dieron cuenta de que estaba en la dulce espera, ya que tenía náuseas extremas durante la mañana.

“Estaba en el set, vomité y tuve escenas de besos con mis compañeros de reparto justo después (...) En la quinta semana, pensé: ‘No hay forma de que pueda ocultar esto’”, manifestó. La actriz explicó que al sexto mes de gestación, el secreto ya era imposible de guardar y contó que en un momento tuvo que parar en plena avenida de Brooklyn para vomitar. En aquella situación, se dio cuenta de que no contarlo era contraproducente porque las personas creían que estaba borracha. Durante un tiempo, decidió usar ropa holgada para que no se notara su panza, evitaba encontrarse con ciertas personas y compartía fotos muy recortadas en Instagram.

Pero a pesar de que en la entrevista parecía rozagante de felicidad, Daddario explicó que la decisión de mantener su estado en secreto estaba relacionada con un momento triste: la pérdida de un embarazo anterior . “Es un proceso largo y complicado, así que no quiero ser demasiado específica. Ese tipo de pérdidas y traumas son muy difíciles de explicar a menos que los hayas vivido. Me identifico mucho con todas las mujeres que pasaron por ese tipo de cosas de una manera que antes no entendía del todo. Es muy, muy doloroso”, indicó.

La actriz y el productor se conocieron, por casualidad, en plena pandemia de covid, cuando se cruzaron en las calles de Nueva York. El 13 de mayo de 2021, Daddario hizo pública su relación con Form al publicar una romántica foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram. Ese mismo año se comprometieron y seis meses, decidieron formalizar su relación en una exclusiva ceremonia en Nueva Orleans.

Las primeras fotos de la actriz Alexandra Daddario embarazada. Foto: revista Vogue

“Sos el hombre más maravilloso del mundo. Manejás las tonterías, las pérdidas, la vida, las dificultades, las personas, con gracia y compasión”, escribió en aquel momento la actriz en sus redes sociales sobre su flamante esposo. En ese mismo mensaje elogió la capacidad del productor de tomar los “peores momentos” de su vida y convertirlos en algo mejor.

LA NACION