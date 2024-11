Pampita sorprendió al mostrarse en vestido de novia en medio de los rumores de romance con Martín Pepa

Desde que se vieron las imágenes de Carolina ‘Pampita’ Ardohain en el Teatro Colón junto a Martín Pepa, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Pese a que ninguno de los dos confirmó la relación, a ella se la ve radiante y, como si fuera poco, en las últimas horas, se mostró luciendo un vestido de novia, algo que levantó aún más las sospechas.

Pampita deslumbró con un increíble vestido de novia en el Teatro Colón (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

La modelo participó del segundo día de la Semana de Alta Costura, evento organizado por Elina Constantini en el mismo lugar en el que se vio por primera vez con el polista, y deslumbró a los presentes al posar con un elegante diseño listo para caminar hacia el altar. De la mano de la diseñadora Sylvie Burstin, la conductora brilló al posar con el atuendo que formaba parte de su colección bajo el nombre “Picardía”.

Con el cabello a medio recoger, la exjurado del Bailando (América TV) apostó por un vestido blanco de strapless y corte princesa, con detalles en transparencias y perlas, el cual complementó con unos delicados estiletos del mismo tono. Entre las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, se la vio junto a Eduardo y Elina Constantini y, más tarde, jugando con distintas poses sobre las escaleras del emblemático lugar.

Pampita posó con Elina y Eduardo Constantini en el Teatro Colón (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Espléndida, Carolina capturó la atención de todos y parte de los millones de usuarios que la siguen no tardaron en elogiarla. “¡El vestido puesto en Pampita impacta! Lo vi antes en otra mujer y no me había llamado la atención. Ahora veo que es bellísimo. En Pampita brilla”; “Solo hay una palabra, inigualable”; “Un vestido lindo lucido por una mujer imponente, sos una Diosa Total Pampita”; “Sin dudas, el blanco es tu color” y “La más diosa del mundo”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Lo cierto es que lejos de quedarse angustiada en su casa por su separación de Roberto García Moritán, quien fue su esposo durante cinco años y es padre de su hija Ana, Pampita tiene la agenda llena de actividades y sigue más activa que nunca, cumpliendo con todos sus compromisos laborales. Este jueves al mediodía, publicó un video sobre el lanzamiento de una de las marcas para las que trabaja, mientras que el miércoles se sumó como embajadora de una nueva firma relacionada con el mundo de la estética.

Pampita junto a Moritán y su suegra en el día de su casamiento

Pero, ¿cómo es que la modelo superó el mal momento que vivió, con quien se prometió amor eterno el 22 de noviembre de 2019? El lunes, tras finalizar las grabaciones de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), Ardohain fue abordada por la prensa y, si bien evitó hacer comentarios respecto a los rumores que la vinculan con el polista, respondió a una pregunta relacionada con el hecho de dar vuelta la página después de una separación.

“¿Se puede superar una relación pasada en tan poco tiempo y empezar otra?”, le consultó el cronista. “No tengo ni idea, preguntale a la gente si querés... acá tenés un montón para hacer encuestas”, expresó Pampita.

“No sé por qué se piensan que la única opción es estar tirada llorando comiendo helado, como están diciendo por ahí”, lanzó. “No juzgo al que se queda tirado, pero parece que si no estás tirado llorando, entonces ya sos una porquería de persona”, señaló la modelo.

Y concluyó: “Estoy muy enfocada en hacer todas las cosas que tengo que hacer, en sacar adelante todos los días a mi familia. Son mi prioridad absoluta. Y después, si tengo que salir a comer o al teatro, me parece perfecto”.