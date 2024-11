Cazzu se cansó y rompió el silencio sobre la escandalosa traición que vivió de Christian Nodal: “Tan retorcido”

Seis meses después de su separación de Christian Nodal, la cantante argentina Cazzu abrió su corazón para hablar por primera vez sobre el impacto emocional que le dejó su mediática ruptura. En una conversación íntima en el programa PLP de Luzu TV, compartió su versión de los hechos y reveló cómo esta dolorosa experiencia la afectó profundamente y la llevó a enfrentar un proceso de reconstrucción personal.

“Hace unos meses pasé una separación bastante conflictiva y muy pública”, comenzó diciendo en el programa de streaming de su amiga personal La Joaqui, y sumó: “Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto”. Es importante mencionar que esta revelación de Cazzu surge pocos días después de que Ángela Aguilar, quien ahora está casada con Christian Nodal, afirmara que la separación entre la argentina y el padre de su hija fue de mutuo acuerdo y que “no se rompió ningún corazón”. Ante estas declaraciones, “La jefa” decidió dar su versión para aclarar la situación y desmentir por completo las palabras de la mexicana.

Sobre eso, le habló directamente a Ángela y desmintió totalmente sus dichos, ya que lanzó: “Yo sufrí muchísimo y se rompieron mucho más que un corazón”.

Cazzu expresó que la ruptura fue, en realidad, un proceso doloroso y emocionalmente intenso, dejando claro que las cosas no se dieron como las otras partes del conflicto están manifestando. “Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especia de plan… Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, lanzó la cantante, de manera contundente.

A dos meses de la separación con Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron Foto Instagram @angela_aguilar_

En esa misma línea, aclaró: “Yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo. Y la gravedad que tiene esto es que viene de la boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando sale de las notas, de cosas inventadas”.

Cazzu se sinceró sobre lo mal que la pasó tras su separación

“Se han dicho muchas cosas y le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público en realidad, pero de puertas para adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente”, aseguró la cantante, quien tras lo sucedido volvió a vivir en Argentina con su hija de pocos meses.

Tras su separación, Cazzu decidió viajar a la Argentina junto a su hija (Foto: captura Instagram/@cazzu)

Sobre eso, agregó: “En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba a una bebita de ocho meses. Y me refugiaba en mi círculo, personas que desarrollaron planes para protegerme. Aunque había muchas cosas de las que no podían proteger…”.

En ese momento, La Joaqui, amiga cercana de Cazzu, se quebró en llanto. Esto teniendo en cuenta que su apoyo fue clave durante todo el proceso de sanación de la cantante, ya que fue de las personas que más estuvieron a su lado.

La Joaqui no pudo contener las lágrimas ante el relato de Cazzu

Sobre su versión de los hechos, aclaró: “A mí me dejaron por un motivo distinto. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en la que se enteró todo el mundo”. Sobre sus primeras impresiones al respecto, recordó: “Primero me sorprendí porque a ella la conocía y había compartido algunas cosas. Al principio creí que no era, resultó que sí. Y fue una gran sorpresa, obviamente, pero no hice nada la respecto, simplemente lo acepté”.

De esta manera, la trapera dio cuenta de que su ex y Ángela Aguilar habrían mantenido una relación paralela, cuando ella aún se encontraba en pareja con Nodal: “Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo (...) Eso quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hace unos días se convirtió en una historia mucho peor, entonces yo quisiera simplemente estar en paz”.

Su contundente pedido en medio de las versiones cruzadas

A modo de cierre, exigió respeto en esta situación que está viviendo: “Pasaron casi cinco meses, de una situación que fue terrible, que se hizo todo mal y que ya pasó, ya se hizo, yo di vuelta la página y seguí adelante con mi vida, con mi trabajo, con mis cosas. Jamás estorbé, ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación. Respeté”. A su vez, añadió: “Quisiera de alguna forma que se me retribuya, porque yo no hice nada mal y no le hice nada a nadie”.

Por último, les pidió tanto a su expareja como la esposa que no hablen más de ella: “Con qué derechos se habla de mis sentimientos, la única autorizada para hablar de mi mutación emocional y de mis sentimientos, soy yo (...) Si este punto final no es por mí, que por lo menos sea por mi hija, que es una bebita, y es una vida nueva que hay que proteger y que su historia está quedando enredada en todo este problema”.

LA NACION