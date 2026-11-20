En medio de su regreso a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh con la gira Tantas Cosas que Contar, Amaia Montero volvió a hablar del mal momento que está atravesando por los comentarios despectivos y de odio que recibe a través de las redes sociales sobre su cuerpo, su forma de vestirse y su voz.

“Cuando sales del infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia. Mis médicos me dicen: ‘Lo tuyo es increíble, Amaia, la fortaleza que tienes, porque no todo el mundo lo consigue’. Cuando salgo de ahí, y me encuentro en una situación en la que se dan unas circunstancias para volver a la música y con mis chicos, unos ángeles… Y entonces veo a gente que va a hijoputear con un video de cinco segundos…“, inició su descargo la cantante en una entrevista con EL PAÍS publicada esta semana.

La caída de Amaia Montero

“A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana. Sí, estoy sufriendo, pero no solo por mí. También sufro por mis compañeros de grupo, por mi familia, por todo el equipo… Somos 150 personas girando y todos se dejan la piel, nos dejamos la vida. Y luego salen videos diciendo cuatro tonterías. Y si un día me caigo, pues me he caído…”, arremetió contra los haters en una nota que dio al diario español junto a sus compañeros Xabi San Martín (49 años, teclados), Haritz Garde (50, batería) y Álvaro Fuentes (51, bajo).

“He leído por ahí que me están utilizando, cosas como: ‘¿Qué pasa, que a esta chica no la quiere nadie, no la cuidan?’ Por Dios, no se puede ser más machista y más paternalista", sentenció en otro tramo de la entrevista sobre las críticas online que surgieron a raíz de distintos momentos que ella protagonizó en la gira reencuentro (que comenzó en Bilbao el 9 de mayo y los traerá el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 al Movistar Arena), como cuando tropezó con un escalón y se cayó en el escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona.

Frente a la opinión del resto de la banda de que no debería prestar atención a los comentarios hostiles que se hacen en las redes sociales, Montero remarcó: “Que sea fuerte no significa que no sea sensible. Mucha gente habla de la salud mental diciendo: ‘Es débil’. No, no soy débil: es la sensibilidad… y la química”.

“Estoy sufriendo mucho”

A principios de mes, la artista rompió el silencio a través de un comentario de Instagram en el posteo del influencer Anau De La Eygee, quien buscaba concientizar sobre la ola de agresiones que tenía como víctima a la cantante. “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, replicó ella.

Luego, en el programa radial Hoy por hoy, de Cadena SER, la vocalista de La Oreja de Van Gogh explicó que no le resultó fácil habituarse nuevamente a los shows en vivo, y habló sobre cómo la afectaron las críticas.

“Tenía una emoción muy fuerte por volver a los escenarios después de siete años retirada. Además, una emoción muy fuerte por volver con mis compañeros. Mucho trabajo, muchas ganas y mucha alegría. Los primeros conciertos me costó adaptarme. Por más que trabajaba, me costaba. Creo, incluso, que era un tema psicológico. Por fin todo se fue enfilando y estoy muy contenta”, detalló.

Amaia Montero rompe el silencio

Sin embargo, esa sensación de alegría se vio opacada por los juicios de valor en su contra. “Están diciendo muchas tonterías y eso te genera una especie de sufrimiento y frustración (...). He visto lo que está circulando, y lo que está circulando son errores. Errores que se cometen en un escenario, pero eso no es todo el concierto. Soy humana. Sufro por mí y por todos. Sinceramente, no creo que merezca esto”, sentenció.